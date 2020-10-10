قطر تستضيف منافسات «شرق آسيا»

دوليه

وافق الاتحاد القطري لكرة القدم على استضافة المباريات المتبقية لمنافسات دوري أبطال آسيا 2020 لأندية شرق القارة، بمشاركة 16 فريقاً من ست دول هي الصين وكوريا الجنوبية وأستراليا واليابان وماليزيا وتايلاند، للفوز بمقعد منطقة الشرق لمواجهة بطل غرب القارة في نهائي البطولة الأعرق على مستوى الأندية الآسيوية في التاسع عشر من ديسمبر المقبل. وطلب الاتحاد الآسيوي من القطري استضافة مباريات أندية شرق القارة بعد النجاح المنقطع النظير الذي حققته الدوحة في تنظيم منافسات دوري أبطال آسيا لغرب القارة والتي جرت خلال الفترة من 14 سبتمبر الى 3 أكتوبر الجاري.

وجاءت موافقة قطر على استضافة مباريات منطقة الشرق لمساعدة الاتحاد الآسيوي على اتمام منافسات البطولة القارية وفق الجدول الزمني المقرر لاستئناف المنافسات بعد تعليق النشاط الكروي في مارس الماضي بسبب التطورات التي فرضها انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في أنحاء العالم.

وستقام المباريات على أربعة ستادات خلال الفترة من 18 نوفمبر الى 13 ديسمبر وسط تدابير احترازية صارمة لضمان صحة وسلامة اللاعبين والاداريين وأعضاء اللجنة المحلية المنظمة.

وكانت منافسات غرب القارة التي استضافتها قطر قد شهدت اجراء فحوصات دورية طوال فترة البطولة لجميع المشاركين تجاوزت 7900 فحصاً للكشف المبكر عن المصابين بالفيروس، ولم تتجاوز نسبة الحالات الايجابية المسجلة 1.7%.

وحول استضافة قطر منافسات شرق القارة قال منصور الأنصاري، الأمين العام للاتحاد القطري: «سعداء بقدرتنا على توفير أجواء آمنة للاتحاد الآسيوي لاتمام بطولة دوري الأبطال.. ونتطلع الى استقبال نخبة من أندية شرق آسيا في نوفمبر وديسمبر.

وتأتي جهود قطر انطلاقاً من ادراكها لأهمية كرة القدم للقارة الآسيوية، ونفخر بامتلاك بنية تحتية رياضية عالمية المستوى، اضافة الى خبرات وكفاءات في مجالات الصحة والسلامة والتشغيل، والتي قادت الى العودة الآمنة للنشاط الكروي القاري من جديد».

وتشارك في منافسات دوري أبطال آسيا لمنطقة شرق القارة أربعة أندية من كل من الصين وكوريا الجنوبية، اضافة الى ثلاثة أندية من كل من أستراليا واليابان، وفريق واحد من ماليزيا، وآخر من تايلاند. وتشمل الاجراءات الوقائية المقررة خلال البطولة اجراء فحوصات «كوفيد-19» لجميع المشاركين عند الوصول الى مطار حمد الدولي، وبصورة دورية طوال فترة البطولة، اضافة الى التعقيم المنتظم لكافة ستادات البطولة، ومواقع التدريب، ومرافق الاعلام، علاوة على تخصيص أطقم طبية لتقديم المساعدة اللازمة عند الحاجة، بهدف ضمان سلامة وصحة جميع المشاركين في المنافسات.

