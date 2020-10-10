أيرلندا الشمالية تفوقت على البوسنة

دوليه

أجهضت ايرلندا الشمالية حلم التأهل الأول للبوسنة الى بطولة أمم أوروبا بالفوز عليها بركلات الترجيح 4-3 بعد تعادلهما في الوقتين الأصلي والاضافي 1-1 في نصف نهائي الملحق المؤهل الى المسابقة. وسجل لاعب ميلان الايطالي رادي كرونيتش هدف البوسنة في الدقيقة 13، وعادل نيول ماكغين لايرلندا الشمالية في الدقيقة 53.

وتلعب ايرلندا الشمالية في نهائي المستوى الثاني مع نظيرتها سلوفاكيا الفائزة بدورها على جمهورية ايرلندا بركلات الترجيح أيضا 4-2 بعد انتهاء المباراة بدون أهداف.

من جانبها حجز المنتخب الصربي بطاقة العبور الى نهائي المستوى الثالث بفوزه على نظيره النرويجي 2-1 في نصف النهائي ضمن الملحق المؤهل لنهائيات «يورو 2020».

ومنح البديل سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش لاعب لاتسيو الايطالي منتخب صربيا التأهل الى نهائي المستوى الثالث بهدفين سجلهما في مرمى النرويج، الأول في الدقيقة (81) والثاني خلال التمديد (102) بعد نهاية الوقت الأصلي 1-1 ليقود منتخب بلاده الى الفوز 2-1، حيث سيقابل اسكتلندا.وسجل ماتياس نورمان هدف النرويج في الدقيقة 88.

وفي المستوى الرابع حجز المنتخب الجورجي بطاقة العبور الى النهائي بفوزه الصعب على ضيفه البيلاروسي 1-0.

ووقّع تورنيك أوكرياشفيلي هدف التأهل لجورجيا مع مطلع الدقيقة السابعة من ركلة جزاء. وتلاقي جورجيا في نهائي ملحق المستوى الرابع، المؤهل الى بطولة أمم أوروبا، مقدونيا الشمالية التي هزمت كوسوفو 2-1. وسجل بنجامين كولولي (16 خطأ في مرمى منتخبه) وداركو فيلكوفسكي (33) هدفي الفائز في حين وقّع فلوران هاديرغجوناج هدف الخاسر (29).

