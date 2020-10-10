الكويت وكاظمة في «المؤجلة»

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يلتقي الكويت مع كاظمة على صالة الأول في 06:00 مساء اليوم في المباراة المؤجلة من الدور التمهيدي لدوري الكرة الطائرة حيث ستحدد نتيجة اللقاء الفريق الذي سيتصدر جدول الترتيب وصاحب المركز الثاني.

وبلغ الفريقان المربع الذهبي للبطولة الى جانب القادسية والعربي والذي سينطلق في 24 أكتوبر الحالي بنظام الدوري من قسمين على أن يحقق اللقب من يجمع أكبر عدد من النقاط.

وكانت المباراة المؤجلة من شهر فبراير الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، مقررة الأسبوع الماضي الا انها تأجلت مرة جديدة بسبب وفاة المغفور له الشيخ صباح الأحمد رحمه الله، كما أنها مهددة بأن لا تقام اليوم بسبب مطالبات لجنة المسابقات والحكام بتأجيل المنافسات حتى يتم البت بوضع الاتحاد القانوني بعد استقالة خمسة من اعضائه والدعوة الى جمعية عمومية غير عادية الثلاثاء المقبل لتشكيل لجنة خماسية مؤقتة تدير شؤون الاتحاد.

