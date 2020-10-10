«العربي للرماية» هنأ سمو ولي العهد

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هنأ الاتحاد العربي للرماية سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة التزكية السامية من صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بتولي سموه ولاية العهد في البلاد.وقال رئيس الاتحاد الذي يتخذ من الكويت مقرا له دعيج العتيبي انه «نيابة عن جميع اعضاء الجمعية العمومية للاتحاد نبتهل لله أن يوفق سموه ويسدد على دروب الخير خطاه وأن يمتعه بموفور الصحة والعافية لتحقيق التقدم والازدهار لدولة الكويت».وذكر العتيبي الذي يشغل ايضا منصب رئيس نادي الرماية أن سموه يعد من الداعمين الأوائل لرياضة الرماية الكويتية لاسيما ابان توليه منصب نائب رئيس الحرس الوطني اذ تم توقيع برتوكول تعاون مع النادي وحقق نتائج لافتة. وأوضح أن هذا التعاون أثمر عن بروز رماة مميزين من منتسبي الحرس الوطني مثلوا المنتخبات الكويتية وفي مقدمتهم الرامي منصور الرشيدي من منتسبي الحرس الوطني الذي تأهل الى دورة الالعاب الاولمبية المقبلة التي ستقام في العاصمة اليابانية طوكيو العام المقبل «وهو انجاز لافت» اضافة الى اكتشاف رماة واعدين. ودعا الله أن يوفق سموه وأن يسدد خطاه لرفعة وتقدم الكويت في كل المجالات في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد حفظه الله ورعاه.