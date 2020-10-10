السالمية هزم «الأولمبي» برباعية

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خسر المنتخب الأولمبي أمام مضيفه السالمية 1-4 في المباراة الودية التي جمعتهما أول من أمس على ستاد ثامر ضمن خطة اعداد الأزرق الأولمبي واستعدادات السماوي لدوري التصنيف الذي سينطلق الخميس المقبل. وأنهى السالمية الشوط الأول متقدماً بهدفي فهد الرشيدي وفواز عايض من ركلة جزاء، وفي الشوط الثاني أضاف السماوي هدفين عن طريق البرازيلي بارتيك فابيانو ومبارك الفنيني. ويواصل المنتخب الأولمبي مبارياته الاعدادية بقيادة المدربين المساعدين محمد العزب وطارق الخليفي، في انتظار وصول المدرب الاسباني أندريس كاراسكو، حيث يواجه الجهراء اليوم، على ان يلتقي مع الساحل بعد غد. وتعادل الأولمبي مع الفحيحيل 1-1 ومع السالمية بالنتيجة ذاتها ومع خيطان 2-2، ثم فاز على اليرموك 3-2 وخسر أمام الشباب 1-2.