الأحساء أكبر واحة نخيل في العالم

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أعلن وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، عن دخول مدينة الأحساء موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكبر واحة نخيل في العالم، كان ذلك في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وذكر موقع موسوعة غينيس العالمية، أن أكبر واحة في العالم هي واحة الأحساء. وتقع في جنوب شرق المملكة العربية السعودية، ويوجد فيها أكثر من 2.5 مليون نخلة في الواحة، وتتغذى من طبقة المياه الجوفية الضخمة عبر 280 بئراً ارتوازية، مما يسمح بالزراعة على مدار السنة وتمتد مساحة الواحة حوالي 85.4 كيلومتراً مربعاً.

يذكر أنه تم تسجيل موقع واحة الأحساء ضمن قائمة التراث الإنساني العالمي في «اليونسكو»، وذلك في فرع التراث الثقافي، وتعتبر الواحة أقدم تاريخ للاستقرار البشري يرجع إلى الألفية الخامسة قبل الميلاد، وتميزت الأحساء بنشاط زراعي كبير عبر التاريخ فعرفت الأحساء أساليب زراعية متنوعة وأنظمة ري متطورة.

كما دخلت الأحساء مسبقاً في عام 2015 ضمن شبكة المدن المبدعة في اليونسكو في مجال الحرف اليدوية والفنون الشعبية، فيما سجلت الأحساء عاصمة للسياحة العربية لعام 2019.

وتزخر الأحساء بالإضافة إلى ثرائها البيئي وتراثها الطبيعي، بعمق تاريخي وحضاري، حيث تعاقبت عليها حضارات إنسانية عدة وكانت حلقة وصل استراتيجية مع العالم. وتضم العديد من مواقع التراث الوطني، ويعود أقدم تاريخ للاستقرار البشري فيها إلى آلاف السنين. وتعد واحة النخيل فيها أكبر واحة نخيل محاطة بالرمال في العالم.

وكانت «غينيس» للأرقام القياسية قد سجلت مسرح مرايا في العُلا أكبر مبنى مغطى بالمرايا في العالم في العام الحالي، إضافة إلى تسجيل عدة منجزات سعودية حققت أرقاماً قياسياً، وتحتل المملكة العربية السعودية المركز الثاني عربياً في عدد الأرقام القياسية في غينيس.

