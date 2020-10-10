نظام 25 دائرة والصوتين

الاخيرة

رغم الإيمان الشديد بأن نظام التصويت بالعالم اجمع لا علاقة له بجودة او عدم جودة الاداء النيابي بقدر ما يرتبط الأمر بخلق آليات للتنمية السياسية للمواطن ودورات تأهيل للعمل تحت قبة البرلمان للوزراء والنواب قبل ممارستهم لعملهم المهم، اضافة الى القيام بعمليات تعديل للدساتير واللوائح الداخلية وخلق لجان قيم للتعلم من الاخطاء بدلاً من تجاهلها وسداً للثغرات وتعزيزاً لايمان الشعوب بدساتيرهم وديموقراطياتهم.

عندما صدر مرسوم الصوت الواحد لم نفهم سبب المقاطعة وقد دعونا القوى السياسية آنذاك للمشاركة بانتخابات واسقاطه تحت قبة البرلمان وكانت قادرة بسهولة على ذلك كونها قد فازت قبل اشهر قليلة بأغلبية ساحقة في انتخابات المجلس المبطل وتلك الاغلبية او ما هو قريب منها كانت كافية وتزيد لاسقاط المرسوم الا ان البوصلة السياسية الخطأ التي قادتها قبل ذلك لتقليص عدد الدوائر بدلاً من زيادتها كما هو الامر القائم في العالم اجمع اوصلها للضرر بنفسها وبالبلد.

هذه الايام لايوجد ما يمنع من اختيار نظام الصوتين ومعه العودة لنظام الدوائر 25 كي يختار الناخب جميع ممثليه وليس جزءاً منهم بعد الفشل الذريع لنظام الدوائر الخمس وتفشي الفساد والمال السياسي ونقل الاصوات بشكل غير مسبوق في الحياة البرلمانية الكويتية.

نظام 25 دائرة والتصويت لمرشحين الذي تمثل به كل الشرائح هو الافضل والذي يمهد لزيادة عدد النواب لـ 60 وبالتبعية عدد الوزراء الى 20 وفي هذا تمثيل افضل للزيادات السكانية وانتاجية اكثر للوزراء.

