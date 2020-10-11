الأمير: سدد الله خطى ولي العهد لخير الوطن والمواطنين

أول النهار

بعث سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد رسائل جوابية إلى كل من رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، سمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي الصباح، سمو الشيخ ناصر المحمد، سمو الشيخ جابر المبارك، سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ضمنها سموه خالص شكره وتقديره على ما عبروا عنه من مشاعر طيبة وفياضة ودعاء صادق بمناسبة تزكية سموه لسمو الشيخ مشعل الأحمد لولاية العهد ومبايعة مجلس الأمة لسموه وليا للعهد سائلا سموه المولى -جل وعلا- أن يعين أخاه سمو ولي العهد على حمل الأمانة لمواصلة مسيرته الحافلة بالعطاء في خدمة الوطن العزيز وأن يسدد خطاه لكل ما فيه خير الوطن والمواطنين وتحقيق كل ما ينشده الوطن من نمو وازدهار وأن يوفق الجميع لخدمة الوطن الغالي والإسهام في رفعة شأنه متمنيا سموه لهم موفور الصحة ودوام العافية.

وكان سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد تلقى رسالة تهنئة من رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بمناسبة تزكية سموه لسمو الشيخ مشعل الأحمد لولاية العهد ومبايعة مجلس الأمة لسموه وليا للعهد هذا نصها: يشرفني أن أرفع لمقام سموكم الكريم بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء مجلس الأمة باسمى آيات التهاني وأجل عبارات المباركات وذلك بمناسبة تزكية سموكم لعضيدكم سمو الشيخ مشعل الأحمد ليكون وليا لعهدكم الميمون في وطننا العزيز الكويت ومبايعة سموه في مجلس الأمة وأدائه اليمين الدستورية في المجلس.

ويسعدنا بهذه المناسبة العزيزة على وطننا الغالي الكويت أن نعبر لمقام سموكم الكريم عن صادق اعتزازنا بهذه التزكية السامية من سموكم وثنائنا على ما اختاره مقامكم العزيز لولاية عهدكم بثاقب رؤاكم ورصانة رأيكم مجددين بهذه المناسبة عهدنا للكويت ولمقام سموكم بأننا على عهد الوفاء والولاء للوطن وحكامه الكرام وأننا عون لهما في تحقيق السعادة والرخاء كما هو عهد شعبكم الوفي على مر تاريخ الوطن الذي شهدت لهم السنون والدهور أنهم دوما ملتفون حول قيادته الحكيمة، ندعو الله العلي العظيم أن يديم على وطننا العزيز الكويت الرفعة والتقدم والازدهار وأن يجعله واحة للأمن والأمان وأرضا للصداقة والسلام وأن يعلي بمقام سموكم الكريم وبسمو ولي عهدكم الأمين قدر البلاد ومكانتها الراسخة الإقليمية والعالمية وأن يوفقكما ويسدد خطاكما لكل ما فيه النماء والرقي والرخاء للكويت ولشعبكم الوفي.

وتلقى سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد رسالة تهنئة من سمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي بمناسبة تزكية سموه لسمو الشيخ مشعل الأحمد لولاية العهد ومبايعة مجلس الأمة لسموه وليا للعهد هذا نصها: إن الحمد لله نحمده على عظيم نعمه التي أنعم بها علينا جميعا وعلى بلدنا العزيز وإننا إذ نبارك اختياركم ولي العهد سمو الشيخ مشعل الأحمد وتزكيته ومباركة أسرة الصباح والشعب الكويتي ليكون سندا وعونا لسموكم حفظكم الله ورعاكم، وفقكم الله لما فيه خير البلاد والعباد وسدد خطاكم لتكملوا مسيرة النهضة والنماء في بلدنا الكويت وكل ما يصبو إليه شعبنا من آمال وتطلعات.

وتلقى سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد رسالة تهنئة من سمو الشيخ ناصر المحمد بمناسبة تزكية سموه لسمو الشيخ مشعل الأحمد لولاية العهد ومبايعة مجلس الأمة لسموه وليا للعهد هذا نصها: يشرفني أن أرفع إلى مقام سموكم أسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة تعيين سمو الشيخ مشعل الأحمد وليا للعهد ومبايعة مجلس الأمة لسموه لتولي هذا المنصب الرفيع. وإذ أهنئكم بهذه المناسبة الطيبة فإنني أسأل الله عزوجل أن يوفقكما دوما ويسدد على دروب الخير خطاكما لما فيه مصلحة وطننا الحبيب وأبنائه الكرام منتهزا هذه الفرصة لأثمن بالغ الاعتزاز مسيرة عطائكم وبذلكم المشرفة والحافلة بالإنجازات والتضحيات مؤكدا أنها خير نبراس يسترشد به أبناء الوطن ويهتدون بمعالمه في سبيلهم لدفع عجلة النهضة والتقدم والبناء على أرض بلدنا العزيز. خالص تحياتي وتقديري مقرونا بأطيب تمنياتي لسموكم بموفور الصحة والعافية ولكويتنا الغالية بدوام الرفعة والرفاه في ظل القيادة الحكيمة لسموكم.

وتلقى سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد رسالة تهنئة من سمو الشيخ جابر المبارك بمناسبة تزكية سموه لسمو الشيخ مشعل الأحمد لولاية العهد ومبايعة مجلس الأمة لسموه وليا للعهد هذا نصها: يشرفني أن أرفع إلى مقام سموكم أطيب التمنيات وأصدق التهاني بمناسبة صدور الأمر السامي بتزكية سمو الشيخ مشعل الأحمد وليا للعهد.

ويسرني بهذه المناسبة السعيدة أن أعرب لسموكم عن بالغ الاعتزاز بهذه التزكية السامية التي تعكس رؤية قائد حكيم ذي حنكة وبصيرة نافذة وتؤكد حرصكم على تدعيم استقرار البلاد مبتهلا إلى الله تبارك وتعالى أن يوفق سمو ولي العهد الأمين وأن يسدد خطاه عضدا وسندا لسموكم لمواصلة المسيرة المباركة للأجداد والآباء لبناء وطن ينعم بالأمن والأمان والاستقرار، خالص التهاني لسموكم حفظكم الله ورعاكم وأطيب التمنيات بأن يلبسكم الله ثياب الصحة والعافية وأن يديم على بلادنا الحبيبة العزة والرفعة والتقدم والازدهار في ظل القيادة الرشيدة والحكيمة لسموكم.

وتلقى سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد رسالة تهنئة من أخيه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بمناسبة تزكية سموه لسمو الشيخ مشعل الأحمد لولاية العهد ومبايعة مجلس الأمة لسموه وليا للعهد هذا نصها: أتشرف أن أرفع لمقام سموكم باسمي وإخواني الوزراء أعطر التهاني وأصدق التبريكات على صدور أمركم السامي بتزكية سمو الشيخ مشعل الأحمد وليا للعهد ومبايعة الإخوة أعضاء مجلس الأمة لهذه الثقة السامية، وإننا يا سيدي صاحب السمو أمير البلاد لنفخر بتزكيتكم التي تعكس حكمتكم ورؤيتكم الثاقبة وبصيرتكم النافذة بتسمية ولي عهدكم سمو الشيخ مشعل الأحمد نظرا لما عهدتم فيه من صلاح وجدارة وكفاءة وسيرته النيرة وبصماته الواضحة في مسيرة البناء والنهضة خلال ما أسند إليه من مسؤوليات وما تولاه من مناصب كان فيها رمزا للوفاء والإخلاص والتفاني في حب الوطن، ونسأل الله أن يديم على سموكم رعاكم الله الصحة والعافية وأن يسمو وطننا الغالي في عهدكم الميمون منارة للخير والعطاء نحقق على يديكم الكريمتين ما نتطلع إليه جميعا من نهضة وازدهار.

