مؤشرات للموجة الثانية.. وكل الاحتمالات واردة

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ربما دخلنا في الموجة الثانية.. بهذه الجملة اكد مصدر صحي مطلع لـالنهار ان تزايد حالات الوفيات ودخول العناية المركزة وزيادة اشغال الأسرة في اجنحة المستشفيات كلها مؤشرات واضحة على ان الكويت بدأت تتعامل مع آثار الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

واشار المصدر الى ان السلطات الصحية اعلنت الاستنفار لمواجهة تلك الموجة منذ الخميس الماضي، مؤكدا ان جميع الاحتمالات مفتوحة بشأن تطبيق الاجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس بما فيها العودة الى الحظر الجزئي وغيرها من القرارات المتعلقة بفتح الأسواق والمطاعم، لكنه استبعد تطبيق الحظر الكلي مرة اخرى.

وأوضح المصدر ان السلطات الصحية لم تتخذ قرارا بعد بشأن تطبيق الحظر الجزئي في البلاد وان كان هناك رأي بضرورة تطبيقه عند صدور مرسوم الدعوة لانتخابات مجلس الأمة لمنع التجمعات الانتخابية وغيرها من المظاهر المساهمة في نشر الفيروس.

ولفت الى ان تطبيق المرحلة الخامسة من خطة العودة للحياة الطبيعية امر مستبعد حاليا متوقعا تطبيقه مع بداية العام 2021.

وقال : رأينا امس كيف زادت اعداد المرضى الذين ادخلوا الى العناية المركزة 14 حالة عن اليوم الذي قبله وكيف اننا ما زلنا نسجل حالات وفيات مرتفعة وصلت امس الى 6 حالات الامر الذي يتطلب المزيد من الاجراءات الصارمة لوقف تزايد اعداد الاصابات.

وكانت وزارة الصحة اعلنت امس تسجيل 492 اصابة جديدة ليرتفع بذلك اجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد الى 110568 حالة في حين تم تسجيل ست حالات وفاة اثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 655 حالة.

وأعلنت شفاء 698 اصابة خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من مرض (كوفيد-19) 102722 حالة. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة د. عبدالله السند ان الاصابات توزعت حسب المناطق الصحية بواقع 134 حالة في منطقة الأحمدي الصحية و110 حالات في منطقة الفروانية الصحية و97 حالة في منطقة حولي الصحية و87 حالة في منطقة العاصمة الصحية و64 حالة في منطقة الجهراء الصحية.

وبين ان عدد من يتلقى الرعاية الطبية في اقسام العناية المركزة بلغ 139 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت اصابتها وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7191 حالة.وأشار الى ان عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 2805 مسحات ليبلغ مجموع الفحوصات 779538 فحصا.