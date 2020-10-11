300 مصري ضحايا «التذاكر الوهمية»

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حذرت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم الراغبين بالسفر من تجار التذاكر الوهمية اثر تلقيها شكوى من 300 مصري بتعرضهم لعملية نصب من شخصين زعما اعادتهم الى الكويت بعد قضاء فترة حجر صحي في الامارات، واجراء تحليل فيروس كورونا.

وبحسب بيان للوزيرة فقد تم التواصل مع النائب العام المستشار حمادة الصاوي، لبحث الشكوى المتعلقة بشخص يدعى م.ع. م صاحب احدى شركات السياحة، وسيدة تدعى د.ع. م قاما عبر احدى القنوات الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعي، بإيهام هؤلاء المواطنين بتوفير عروض للراغبين للعودة الى الكويت عن طريق قضاء فترة 14 يوما حجرا صحيا بالامارات، تشمل حجوزات الطيران والتحليل الخاص بفيروس كورونا، اذ ادعى المتهمان بأنهما مسؤولان عن حجز الفندق واعادتهم للكويت، بعد دفع مبالغ تتراوح بين 17 و20 الف جنيه، وتم استلام المبالغ المطلوبة بمعرفة سيدة تدعى د. ع، عن طريق التحويل البنكي او الاستلام النقدي او عبر احدى تطبيقات الدفع الالكتروني الشهيرة، وجميعها مثبتة باشعارات رسمية، بحسب الشكاوى الواردة.

وجاء في الشكوى ايضا ان الشركة المذكورة قامت في يوم السفر بارسال تذاكر سفر من مصر للامارات وتذاكر طيران من الامارات للكويت، وبعد وصول المصريين للفنادق بالامارات واقامتهم بها وانقضاء الفترات المحددة، فوجئوا بأن تذاكر العودة للكويت صادرة من شركات مختلفة وهمية ليست لها اي بيانات مسجلة على خطوط الطيران. ثم تواصل المواطنون مع الشركة، وأبلغتهم بالعمل على حل المشكلة وتوفير تذاكر طيران معتمدة، الا انهم فوجئوا ايضا يوم الثلاثاء الموافق 6 اكتوبر بأن الفندق يطالبهم باخلاء الغرف، لعدم سداد فاتورة الاقامة كاملة من جانب الشركة. وبعد ذلك تبين ان الشركة اغلقت مقرها وقامت بتسريح الموظفين، وأفاد صاحب الشركة بأنه غير مسؤول وعلى كل شخص ان يتحمل مسؤولية نفسه.

وتلقت وزيرة الهجرة رسائل من هؤلاء المواطنين بأنهم لايمتلكون المال الكافي للتوجه الى الكويت او الرجوع الى مصر او الاقامة بالفندق، وأنهم تم ايهامهم من جانب الشركة والنصب عليهم.

وفي هذا السياق، حرصت السفيرة نبيلة مكرم على التواصل مع النائب العام، والقنصليتين المصرية بالامارات والكويت لمتابعة موقف هؤلاء المواطنين لحين حل المشكلة، مؤكدة ضرورة توجه احد المواطنين او اسرهم لمكتب شكاوى وزارة الهجرة بأوراق رسمية حتى يتسنى استكمال اجراءات الشكوى القانونية.

واختتمت الوزيرة البيان بالتأكيد على المسافرين للكويت التأكد من مستندات حجز الطيران للرحلة كاملة وكذا الفندق.