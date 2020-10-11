لا مساس بالرواتب والدعوم

الأولى

جددت الحكومة التأكيد على عزمها المضي قدما في تقليص بنود الهدر والانفاق في الميزانية بنسبة 20% مع تشديدها على عدم المساس بالرواتب والدعوم، ووفق وثيقة حصلت النهار على نسخة منها فقد حدد وزير المالية براك الشيتان 5 بنود رئيسة مستهدفة في التقليص وتشمل: الضيافة والحفلات، والتدريب المحلي والخارجي، والمهمات الرسمية والمؤتمرات والمعارض المحلية والخارجية، وشراء الآلات والمعدات والاثاث، واخيرا الهدايا.

وجدد الشيتان التأكيد على انه لا مساس بالمبالغ الخاصة باحتياجات وخدمات المواطنين وحقوق الموظفين من مرتبات ودعوم، بالاضافة الى اعتمادات المشاريع الانشائية القائمة دون اضافة اية مشاريع جديدة.

واوضحت الوثيقة ان اجمالي مرتبات العاملين في الدولة بلغ 12?085 مليار دينار، منها 844 مليون دينار دعم العمالة الوطنية في القطاع غير الحكومي، التي ارتفعت بواقع 255 مليون دينار، عما هو مقدر في الميزانية حيث انها كانت مقدرة بواقع 589 مليونا.

وافادت الوثيقة ان الدعم الحكومي للعام المالي 2020/2021 بلغ 3?57 مليارات مقابل 3?72 مليارات في 2019/2020 بتراجع قدره 148?5 مليون دينار.