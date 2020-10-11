التعامل بحزم مع الملفات الاقتصادية

الأولى

تركز الحكومة في المرحلة المقبلة على ملف الفساد في محاولة لطيه في أسرع وقت ممكن للتفرغ لتحقيق قفزة نوعية على مستوى الانجاز التنموي. وكشفت مصادر مسؤولة لـالنهار عن ان الحكومة ستتعامل بحزم مع الملفات الاقتصادية المختلفة. (طالع ص 09)

يأتي هذا فيما شدد عضو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ورئيس بنك الخليج الأسبق علي رشيد البدر، على ان خفض هيمنة الدولة على الاقتصاد من 70 الى 50 % هو محور وركيزة اساسية في الاصلاح. وبين البدر في تصريح خاص لـالنهار ان خفض الهيمنة الحكومية على الاقتصاد لن يتحقق الا باشراك المواطنين كشركاء في اعمال الاقتصاد و ليس متفرجين عليه.

وقال ان تنفيذ الاصلاح سيخلق قلوباً عدة للدخل بدلاً من حقل برقان، مضيفاً يجب ان يكون محور نشاط الدولة ومجلس الأمة والحكومة خلال الفترة القادمة هو الاقتصاد فقط لا غيره، مشيراً الى ان الاقتصاد سيَصلح اذا احس الناس ان هناك عدالة في التوزيع وعدالة في الأعباء. وفيما يتعلق بمحاور الاصلاح الاقتصادي، لفت البدر الى ان تلك المحاور تكمن في تنويع مصادر الدخل القومي من جهة وكبح مصاريف الدولة المتزايدة من جهة اخرى.

