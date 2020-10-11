أولى ضحايا «التعليم عن بعد».. «الاستقالة أو الطلاق»!

الأولى

يبدو ان «التعليم عن بعد» لن يسلم من الاذى والطعن، رغم الجهود الواضحة التي تبذلها التربية من اجل نجاحه وضمان جودته.

فبعد ان كثر الكلام عن المحتوى الدراسي وعن الساعات الالزامية، وغير الالزامية، وعن تقليص المناهج وتغيير آليات التقييم ظهرت على السطح مشكلة جديدة لا دخل لمسؤولي الوزارة فيها، لكنها في كل الاحوال تعد اثرا من آثار «التعليم عن بعد» وواحدا من ارتداداته وتداعياته.

المشكلة التي بدأت تطل برأسها مؤذنة بحصول حالات جديدة من التفكك الاسري يمكن وصفها بأنها قضية دينية او اجتماعية او عائدة للعادات والتقاليد، لكنها في النهاية معضلة تحتاج الى حل بغض النظر عمن يقترحه او يرشد اليه.

القصة بدأت كما نقلها لنا مسؤول في احدى المناطق التعليمية حيث اكد انه استقبل معلمة طلبت منه اعفاءها من التعليم عن بعد وذلك بناء على طلب زوجها! وروت الحكاية للمسؤول قائلة: «في احد الدواوين فبينما كان رواد الديوانية يأكلون ويشربون ويتجاذبون اطراف الحديث في التعليم والرياضة والسياسة والشأن العام، اذ قال احدهم لزوجي بصوت عال سمعه كل الرواد: «قول لزوجتك يوم تبي تشرح اون لاين تشرح شوي شوي، مو بسرعة، واضافت: «هنالك سكت زوجي وكظم غيظه، ثم انصرف وامارات الغضب بادية عليه، ظاهرة على تقاسيم وجهه الذي احمر وانتفخت منه الأوداج. وفور ان وصل الى بيته ناداني قائلا: «سمعيني زين.. واحد من تنتين الطلاق او الاستقالة من الوزارة».

وعلق المسؤول على هذه الحادثة بالقول: «أغرب قصة واجهتها منذ استلامي منصبي على أمل ان اجد لها حلا وان كان امرا مستبعدا».