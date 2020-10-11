«البلدي»: نرفض منح الشركات المستغلة لأراضي «سعد العبدالله» مهلة أخرى

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?كتب فايز الزعل

اصدر 9 من اعضاء المجلس البلدي امس بيانا احتجاجيا على مساعي بعض الشركات في موقع جنوب سعد العبدالله الاسكاني لوقف اعمال ازالة المعوقات التي تصادف المشروع.

وقالوا في البيان: انه بعد الموافقة على البدء بازالة التعديات غير القانونية في موقع جنوب سعد العبدالله الاسكاني باشرت فرق الازالة التابعة للبلدية بتحريك آلياتها الى الموقع حيث تم ازالة اجزاء من المعوقات من جهة، وتقديم طلبات لقطع التيار الكهربائي عنها من جهة اخرى تمهيدا لازالتها بالكامل، وعلى اثر ذلك سعت بعض الشركات لتقديم شكوى على ما تم من ازالة وطلب لاستصدار قرار من مجلس الوزراء يمنحها مددا اضافية للبقاء في الموقع الاسكاني.

وجاء في البيان: وللمحافظة على نفاذية قرارات المجلس البلدي وصيانة املاك الدولة من اية تعديات صدر قرار من المجلس البلدي يقضى بالغاء جميع قرارات التخصيص السابقة وتخصيص مواقع بديلة مع منح الشركات الشاكية مدة خمس سنوات لاتمام عملية النقل للمواقع البديلة ومع انتهاء المهلة الممنوحة للشركات تصبح جميع عقود الجهات الحكومية المبرمة مع تلك الشركات ملغاة.

وزاد: لم تتقدم اي من الجهات الحكومية للمجلس البلدي بطلب تمديد المهلة، في حين تقدمت بطلبات عديدة لتخصيص مواقع اضافية اخرى للتعامل مع ذات العوائق.

وقال الاعضاء في بيانهم: من منطلق مسؤوليتنا وابراء بقسمنا لا نؤيد ابدا منح الشركات المستغلة لأراضي مدينة جنوب سعد العبدالله المعيقة للمشروع الاسكاني مهلة اخرى لما تتكبده وتتحمله الدولة من هدر مباشر للمال العام.

وحمل الاعضاء المؤسسة العامة للرعاية السكنية المسؤولية القانونية كاملة عن موقع جنوب سعد العبدالله الاسكاني بعد تسلمها اياه، اذ يتوجب عليها طلب قطع التيار الكهربائي عن جميع الشركات العاملة والمستغلة للموقع ومخاطبة بلدية الكويت للعمل على ازالة التعديات بالطرق القانونية.

وخلصوا الى القول: نؤكد التزامنا بالحفاظ على املاك الدولة وانفاذ تشريعات البلدية ذات الصلة بالتعديات على اراضي الدولة كما سنتخذ جميع الخيارات القانونية المتاحة في سبيل حماية المال العام وصيانة املاك الدولة من التعدي والاستغلال.