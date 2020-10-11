«القوى العاملة»: بدء تطبيق نظام متابعة الأجور في «الخاص»

الأولى

أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة، بدء المرحلة الأولى من نظام متابعة أجور العاملين في القطاع الأهلي واستقبال طلبات إصدار شهادة التزام اصحاب الاعمال بتحويل أجور العمالة من خلال نظام أسهل، مشيرة الى انها ستعمل بهذا النظام اعتبارا من اليوم.

وأكدت المتحدثة الرسمية باسم الهيئة مدير ادارة العلاقات العامة أسيل المزيد رفع جميع المستندات الدالة على أسباب عدم تحويل الاجور أو الخصم إن وجدت ، مشيرة في نفس الوقت إلى ضرورة تحديد موعد المراجعة من خلال موقع الهيئة لاستلام شهادة الالتزام بالاجور بعد اعتماد الادارة المعنية.

وأوضحت المزيد، ان منافذ إصدار شهادة الالتزام بتحويل اجور العمال تختلف باختلاف نوع الملف، مبينة أن إدارة تفتيش العمل بمنطقة العقيلة منفذ كل ملف مسجل عليه عقد او مشروع حكومي يتضمن 50 عاملا فأكثر، بينما تختص وحدات تفتيش العمل بالمحافظات بالملفات المسجل عليها 49 عاملا فأقل.