علاوي: الأمير الراحل اتسم بالقوة والتسامح

وطن النهار

قال زعيم ائتلاف الوطنية، إياد علاوي، اننا برحيل الامير الراحل الشيخ صباح الاحمد خسرنا رجلاً فذاً يحمل صفات القيادة بالكامل، رجل اعتدال وحكمة، يحمل مواصفات القائد المتسامح والقوي عند الضرورة. وقال في تصريح لـ «النهار»، «اعرف سمو الامير الشيخ صباح الاحمد رحمه الله منذ ان كان رئيساً للوزراء وحتى قبلها عندما كان وزيراً للخارجية وتوطدت العلاقة بيننا اكثر بعد ان اشتركنا مع سموه لاننا، كنا نرى ان الاحتلال الصدامي للكويت كان خارج كل النظم والاطر ومثّل ضربة كبيرة للتضامن العربي بالكامل». واكد انه «بالرغم من هذه الضربة وبالرغم من الاوجاع التي تحملها الاخوة في الكويت استطاع الشيخ صباح الاحمد رحمه الله ان يرتفع فوق الجراح، واذكر انه كلمني عن اعداده لمؤتمر لدعم العراق واعادة اعماره والغريب انه كان من المفترض ان يكون الدعم للمناطق التي ابتليت بداعش لكنه رحمه الله اصر على ان يكون المؤتمر للعراق ككل، وفعلاً استطاع ان يجمع 33 ملياراً دعماً للعراق واضاف زعيم ائتلاف الوطنية «المثال الاخر انه لعب دوراً كبيراً في اعادة الاحتفاظ بمجلس التعاون الخليجي بالاضافة الى ذلك كان من دعاة الحوار في اليمن واذكر كم بحثنا سوياً مواضيع تخص اوضاع المنطقة وسبل الوصول الى حلول للازمات القائمة». وزاد «كان رحمه الله دائماً ما يشجع الحوار ولا يرفضه ويشجع التسامح ولا يرفضه ويشجع الاعتدال ولا يرفضه ولهذا تألمتُ كثيراً على فقدان هذا الرجل الذي يمتلئ بالحيوية والنشاط والحكمة والانسانية والخلق الرفيع واتعاطف كثيرا مع شعب الكويت بهذا المصاب الجلل مع ذلك كله».

وأعرب علاوي عن ثقته «بسمو أمير البلاد الشيخ نواف في أن يكمل نهج الامير الراحل»، مؤكداً «جمعتني به لقاءات عديدة ووجدته يتمتع بنفس التوجه الذي كان يتمتع به سمو الشيخ صباح الاحمد رحمه الله.

