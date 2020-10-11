الحكيم أبرق لسمو ولي العهد: نجدد عزمنا على تعزيز العلاقات

وطن النهار

بعث رئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم ببرقية تهنئة لولي العهد سمو الشيخ مشعل الأحمد مجدداً رغبة العراق في تعزيز علاقات التفاهم ومواصلة مسار التعاون بين البلدين الجارين.

وقال الحكيم في نص البرقية التي تلقت «النهار» نسخة منها: «سمو الشيخ مشعل الأحمد الصباح المحترم ولي عهد دولة الكويت الشقيقة يطيب لنا ان نتوجه الى سموكم بأحر التهاني القلبية وأطيب التمنيات الاخوية بمناسبة اختياركم ولياً للعهد والذي عكس ثقة صاحب السمو امير دولة الكويت الشيخ نواف الاحمد الصباح وتقديره لما قدمتموه من اسهام وعطاء في خدمة بلدكم وشعبكم».

واضاف الحكيم «نغتنم هذه المناسبة لنجدد رغبتنا وعزمنا على ادامة علاقات التفاهم ومواصلة مسار التعاون المتبادل بين بلدينا الجارين وليبلغ مستوى يصبح أنموذجاً يحتذى به في مجال العلاقات الدولية لاسيما بين الاشقاء منهم، لسموكم كل التوفيق وللشعب الكويتي الكريم العزة والرقي».

