إيراني: سمو ولي العهد مثال للتضحية والعطاء

وطن النهار

قال سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى البلاد محمد ايراني: تلقينا بابتهاج وسرور نبأ اختيار سمو الشيخ مشعل الأحمد وليا العهد الكويت الأمر الذي يدل على حكمة القيادة الرشيدة و يبرهن على سلاسة تداول السلطة حيث نجح سموه في ارساء قواعد التنمية والاستقرار الرصينة في كل المواقع التي تسلم مسؤوليتها وكان مثالا للبذل والعطاء والتضحية من أجل وطنه وشعبه وزاد: وإذ نهنئ الشعب الكويتي الشقيق بهذا الاختيار الصائب و الحكيم لندعو الباري العلي القدير ان يسدد خطى سمو الشيخ مشعل لتحقيق طموحات الشعب ومواصلة المسيرة نحو المزيد من التقدم والازدهار للكويت وتعزيز أواصر المحبة والسلام بين كل دول المنطقة ولاسيما بين بلدينا الجارين الصديقين.

