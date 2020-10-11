زبيدوف: القيادة الجديدة ستواصل العمل التنموي

وطن النهار

اعرب عميد السلك الدبلوماسي الآسيوي سفير طاجيكستان د.زبيد الله زبيدوف عن بالغ شكره وامتنانه للسلطات الكويتية على تقديم جميع التسهيلات للسفارة لإتمام اجراء الانتخابات الرئاسية. وقال زبيدوف في تصريح صحافي على هامش افتتاح سفارة بلاده صباح امس السبت ابوابها للمقترعين لاختيار رئيس بلدهم ،قال ؛اشكر وزارتي الداخلية والخارجية على تقديم جميع التسهيلات لابناء الجالية الطاجيكية لآداء واجبهم الوطني وانتخاب رئيسهم مشيرا الى ان هذا الأمر يدل على العلاقات الوطيدة بين البلدين الصديقين ودعم الكويت الدائم لطاجيكستان في جميع الميادين. واوضح ان بلاده تشهد اليوم الاحد انتخاب الرئيس الخامس لها منذ استقلالها عن الاتحاد السوفياتي عام 1991 وذلك باختيار احد المرشحين الـ 5 من بينهم الرئيس الحالي. واختتم تصريحه بالقول سوف نعلن عن نتائج الفائز وذلك في مؤتمر صحافي املا في تطوير العلاقات الكويتية الطاجيكية في المستقبل القريب في عهد قيادتي البلدين الجديدة مشيرا الى ان الكويت وبعد وفاة سمو الامير الشيخ صباح الاحمد - طيب الله ثراه - تشهد عهدا جديدا بتولي سمو الامير الشيخ نواف الاحمد مقاليد الحكم وتعيين سمو الشيخ مشعل الاحمد وليا للعهد مؤكدا ان هذا العهد الجديد سيواصل مسيرة العمل التنموي في الكويت وسيحافظ على ارث سمو الامير الراحل الذي كان يتمتع بعلاقات جيدة مع الدول الشقيقة والصديقة.

