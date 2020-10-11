عايدة السالم: ولي العهد نموذج يحتذى في التنظيم والإدارة

وطن النهار

هنأت رئيسة مجلس أمناء جائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية الشيخة عايدة سالم العلي الصباح سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بالتزكية السامية من صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد أمير البلاد ومبايعته بالإجماع من مجلس الأمة وليا للعهد.وقالت الشيخة عايدة الصباح في تصريح صحافي أمس السبت إن سموه كان في جميع المناصب التي أوكلت إليه والمواقع التي تبوأها مثالا يحتذى بحسن الإدارة والتنظيم والالتزام بمهام العمل في خدمة الوطن والمواطنين بكل تفان وإخلاص حاز إثرها الثقة السامية تقديرا لإنجازاته وعطاءاته.

واستذكرت مسيرة سمو ولي العهد الزاخرة منذ تخرجه عام 1960 من كلية (هاندن) للشرطة في المملكة المتحدة والتحاقه بوزارة الداخلية عام 1967 حتى أصبح رئيسا لإدارة أمن الدولة ثم نائبا لرئيس الحرس الوطني منذ عام 2004 بدرجة وزير.

وأضافت أن مناقب سموه لا تعد ولا تحصى فقد عرف عنه الحكمة والحنكة السياسية التي نهلها من مدرستي المغفور لهما بإذن الله الراحلين الشيخ جابر الأحمد والشيخ صباح الأحمد رحمهما الله إضافة إلى نبل الأخلاق والشهامة وإرساء العدل والمساواة.

وأعربت عن أملها أن يديم الله تعالى على الكويت نعمة الأمن والأمان والمزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وأن يوفقهما ويسدد خطاهما ويعينهما على حمل الأمانة في هذه المرحلة المهمة لاستكمال الإرث الكبير الذي تركه سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد رحمه الله.

