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وطن النهار

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البغلي: مشعل الأحمد سور الكويت الجديد


هنأ رئيس الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين رئيس مبرة الابن البار إبراهيم طاهر البغلي، سمو الشيخ مشعل الاحمد الصباح لنيله ثقة صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد وتزكيته وليًا للعهد قائلاً: «لا تسعنا الكلمات ونحن نرفع لمقام حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد وولي عهده الأمين الشيخ مشعل الاحمد وللشعب الكويتي، أزكى آيات التهاني والتبريكات لهذا الحدث المبارك بتولي رجل الأمن الاول ولاية العهد.
وقال البغلي في تصريح لـ «النهار»: نشد على يد سمو الشيخ مشعل الاحمد القوي الأمين الذي شهدت المنظومة الأمنية بعهد سموه قفزات عظيمة ساهمت بفضل رؤيته العميقة ونظرته الاستراتيجية بتعزيز الأمن والاستقرار، مشيرا إلى أنه عين الكويت التي لاتنام وحاميها الأمين.


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