زيادة أعداد العناية المركزة 14 حالة خلال 24 ساعة

وطن النهار

أعلنت وزارة الصحة امس تسجيل 492 اصابة جديدة بمرض «كورونا» ليرتفع بذلك اجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد الى 110568 حالة في حين تم تسجيل ست حالات وفاة اثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 655 حالة.

وكانت الوزارة اعلنت شفاء 698 اصابة خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من مرض «كوفيد-19» 102722 حالة. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة د. عبدالله السند لـ«كونا» ان الاصابات توزعت حسب المناطق الصحية بواقع 134 حالة في منطقة الأحمدي الصحية و110 حالات في منطقة الفروانية الصحية و97 حالة في منطقة حولي الصحية و87 حالة في منطقة العاصمة الصحية و64 حالة في منطقة الجهراء الصحية. وبين ان عدد من يتلقى الرعاية الطبية في اقسام العناية المركزة بلغ 139 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت اصابتها وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7191 حالة. وأشار الى ان عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 2805 مسحات ليبلغ مجموع الفحوصات 779538 فحصا.

وجدد السند الدعوة للمواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.

