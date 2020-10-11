متابعة أجور العاملين في القطاع الأهلي

وطن النهار

أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة، بدء المرحلة الأولى من نظام متابعة اجور العاملين في القطاع الأهلي واستقبال طلبات اصدار شهادة التزام اصحاب الاعمال بتحويل اجور العمالة من خلال نظام اسهل، مشيرة الى انها ستعمل على هذا النظام اعتبارا من اليوم. وأكدت المتحدثة الرسمية باسم الهيئة مدير ادارة العلاقات العامة اسيل المزيد، على اهمية الدخول على خدمة ادخال نواقص الرواتب في نظام اسهل، ورفع جميع المستندات المطلوبة الدالة على اسباب عدم تحويل الاجور او الخصم من اجل العمل ان وجد، مشيرة في نفس الوقت الى ضرورة تحديد موعد المراجعة من خلال موقع الهيئة لاستلام شهادة الالتزام بالاجور بعد اعتماد الادارة المعنية. وأوضحت المزيد، ان منافذ اصدار شهادة الالتزام بتحويل اجور العمال تختلف باختلاف نوع الملف، مبينة ان ادارة تفتيش العمل بمنطقة العقيلة تعتبر منذ الملف الرئيس المسجل عليه عقد او مشروع حكومي وملف العقد او المشروع الحكومي والملفات المسجل عليها 50 عاملا فأكثر، بينما تعتبر وحدات تفتيش العمل بالمحافظات الست منفذ الملفات المسجل عليها 49 عاملاً فأقل.

