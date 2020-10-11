85 فلبينياً أشهروا إسلامهم خلال أزمة «كورونا»

وطن النهار

أعلن مدير المركز الكويتي الفلبيني الثقافي التابع للجنة التعريف بالاسلام الشيخ عبدالعزيز النومس: اشهار اسلام 85 مهتديا ومهتدية من ضيوف الكويت من ابناء الجالية الفلبينية خلال الفترة من شهر مارس وحتى سبتمبر الحالي، مبينا ان جل حالات الاشهار تمت من خلال استثمار وسائل التواصل الاجتماعي «عن بعد». وتابع : رغم التحديات والصعوبات التي واجهت العالم جراء جائحة «كورونا» ظلت الدعوة الى الله -جل وعلا- مستمرة، وبفضل من الله حرص دعاتنا على تحويل محنة «كورونا» الى منحة وذلك من خلال استثمار اوقات الفراغ لدى الجالية الفلبينية ودعوتهم للتعرف على الاسلام وكذلك عادات وتقاليد اهل الكويت.

