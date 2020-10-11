طارق الشيخ: للكويت دور رائد في تقديم خدمات الصحة النفسية

وطن النهار

أكد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم لدى البلاد د. طارق الشيخ ان الكويت اظهرت دورا رائدا في اطلاق المبادرات وضمان الوصول الى خدمات الصحة النفسية استجابة للحاجة المتزايدة لخدمات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي بين المستجيبين والمجتمع ككل وسط تفشي فيروس «كورونا».

وقال في بيان صحافي بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية الذي صادف امس السبت ان وزارة الصحة ومن خلال مركز الكويت للصحة العقلية والادارة المركزية للرعاية الأولية اطلقت ايضا عددا من المبادرات الجديدة لتحسين الوصول الى الرعاية والتغلب على القيود التي فرضتها عمليات الاغلاق والحجر الصحي خلال جائحة «كورونا».

وزاد من بين هذه المبادرات لفت ايضا الى اطلاق خط ساخن لتقديم الاستشارات عبر الانترنت من مركز الكويت للصحة العقلية اضافة الى اطلاق تطبيق (شلونك) التفاعلي من وزارة الصحة للتواصل مع المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم وتوفير المعلومات الصحية ومراقبة المرضى.

وأشار في هذا الشأن كذلك الى اجراء جميع الاستشارات النفسية للمرضى وعيادات الصحة العقلية الأولية عبر الانترنت منذ نهاية مارس 2020 في حين تولت عيادات الطب النفسي المتخصصة تسليم الأدوية النفسية الى منازل مرضاهم المسجلين لضمان استمرارية نظم العلاج الخاصة بهم.

وذكر ان الأشهر الماضية ومع تفشي جائحة «كوفيد-19» شهدت العديد من التحديات للعاملين في مجال الرعاية الصحية اذ يقدمون الرعاية وسط ظروف صعبة ويذهبون الى العمل حاملين مخاوفهم من احضار الوباء معهم الى المنزل. وتابع الشيخ ان الطلاب اضطروا للتكيف مع متابعة التعليم وأداء دروسهم من المنزل في حين يعاني الكثيرون من العاملين اوضاعا انسانية هشة جراء الوباء وبالنسبة للأشخاص الذين يعانون امراضا نفسية يتعرض الكثيرون منهم لعزلة اجتماعية اكبر من ذي قبل.

وقال ان جائحة «كوفيد -19» تسببت بتعطيل او ايقاف خدمات الصحة العقلية الحرجة بـ 93 في المئة من البلدان في جميع انحاء العالم بينما يتزايد الطلب على الصحة العقلية وفقا لمسح جديد لمنظمة الصحة العالمية.

وأكد اهمية الحفاظ على حالة نفسية صحية في مثل هذه الأوقات اذ شكلت جائحة «كوفيد-19» تحديات غير مسبوقة للجميع وغيرت كل المعايير السابقة مع ظهور الوضع الطبيعي الجديد في حياتنا اليومية.

