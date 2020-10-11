نائب رئيس التحرير التقى وفد السفارة الأميركية

وطن النهار

استقبل نائب رئيس تحرير «النهار» سامي النصف وفداً من السفارة الأميركية لدى البلاد ضم لورديس لاميلا مستشارة الشؤون الثقافية والاعلامية والملحق الاعلامي ستيوارد بايتز ورشا البديري اخصائية الاعلام، قدم الوفد تهانيه للنصف لتوليه منصب نائب رئيس تحرير «النهار» كما دار النقاش حول مساهمات الصحيفة في نقل اخبار ونشاطات السفارة الأميركية فضلاً عن الاهتمام بنشر أخبار الولايات المتحدة.

وركز الجانبان الحديث حول الانتخابات الأميركية وحظوظ المرشحين الرئيس الحالي دونالد ترامب ومنافسه الديموقراطي جو بايدن.

كما اشاد الوفد بمشاركات النصف في النشاطات والمحاضرات التي تقيمها سفارة الولايات المتحدة.

واتفقا الجانبان على الاستمرار في التعاون المثمر بين الصحيفة والسفارة.

