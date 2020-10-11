أعضاء البلدي: لا لوقف إزالة معوقات «جنوب سعد العبدالله»

وطن النهار

اصدر تسعة من اعضاء المجلس البلدي امس السبت بياناً احتجاجيا على مساعي بعض الشركات في موقع جنوب سعدالعبدالله الإسكاني لوقف أعمال إزالة المعوقات في المشروع، والاعضاء هم: (حمد المدلج، حمدي نصار العازمي، م. حمود عقلة العنزي، عبد العزيز المعجل، عبد الوهاب بورسلي، عبدالله مرزوق العازمي، د. علي بن ساير العازمي، فهيد فهاد المويزري ومحمد عوض الرقيب)، وجاء في البيان انه وبراً بقسمنا باحترام الدستور وقوانين الدولة وبعد الموافقة على البدء بإزالة التعديات غير القانونية في موقع جنوب سعد العبدالله الإسكاني بالتنسيق مع الجهات المعنية باشرت فرق الإزالة التابعة للبلدية بتحريك آلياتها إلى الموقع حيث تمت إزالة أجزاء من المعوقات من جهة ومن جهة أخرى تقديم طلبات لقطع التيار الكهربائي عنها تمهيدا لإزالتها بالكامل، وعلى اثر ذلك سعت بعض تلك الشركات لتقديم شكوى على ما تم من إزالة مع تقديمها طلبا باستصدار قرار من مجلس الوزراء يمنحها مدداً إضافية للبقاء في الموقع الإسكاني، الأمر الذي حدا بنا وبحكم استشعارنا بالمسؤولية كأعضاء للمجلس البلدي وجوب التصدي لمثل هذه المساعي التي من شأنها تأخر هذا المشروع الإسكاني المهم.

واضاف البيان: للمحافظة على نفاذية قرارات المجلس البلدي وصيانة أملاك الدولة من أية تعديات عليها، من خلال بيان ملابسات الموضوع لمجلس الوزراء بشكل مفصل ودون أي اجتزاء، للتعامل مع هذه الطلبات تحت الأطر القانونية وبما لا يتعارض مع تشريعات البلدية وقرارات المجلس البلدي ذات الصلة.

وزاد: صدر قرار المجلس البلدي رقم 180/14/2014 بجلسته المنعقدة بتاريخ 14/7/2014 وقضى بإلغاء جميع قرارات التخصيص السابقة سواء كانت للهيئة العامة للزراعة أو الهيئة العامة للصناعة أو الجهات الأخرى وتخصيص مواقع بديلة مع منح الشركات الشاكية طيلة خمس سنوات لإتمام عملية النقل للمواقع البديلة ومع انتهاء المهلة الممنوحة للشركات بتاريخ 14/7/2019 تصبح جميع عقود الجهات الحكومية المبرمة مع تلك الشركات لاستغلال الموقع محل التخصيص لاغية.

واستطرد البيان قائلا: لم تتقدم أي من تلك الجهات الحكومية للمجلس البلدي بطلب تمديد المهلة التي منحها قرار المجلس البلدي سالف البيان النقل و العوائق للمواقع البديلة، في حين تقدمت ذات الجهات بطلبات عديدة شأنها تخصيص مواقع إضافية أخرى للتعامل مع ذات العوائق.

وأردف: وقد تمت الموافقة عليها جميعها وفي حال رغب مجلس الوزراء التمديد في بقاء الشركات المعيقة للموقع الإسكاني فإنه يتوجب تقديم طلب للمجلس البلدي إما بتعديل قراره رقم 180/14/2014 لمد المهلة المحددة للانتقال إلى المواقع البديلة أو طلبه باستصدار قرار جديد و بالتخصيص المؤقت لتتمكن الجهات المعنية باستكمال الإجراءات الواجبة في استغلال أراضي الدولة من إبرام عقود استئجار أملاك الدولة وغيرها من إجراءات لازمة.

