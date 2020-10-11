«السكنية»: استكمال البنية التحتية لمشروع المطلاع

وطن النهار

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية الانتهاء من المرحلة الثانية لأعمال الطرق الرئيسة وشبكات خدمات البنى التحتية في مشروع مدينة المطلاع السكني. وقالت «السكنية» في بيان صحافي إنها شكلت لجنة تضم ممثلين عنها وعن الجهات الحكومية ذات الصلة لتسلم الطرق الرئيسة وخدماتها ضمن العقد رقم 1279 الخاص بإنشاء وإنجاز وصيانة أعمال الطرق وشبكات خدمات البنى التحتية في المشروع مبينة أنه هذا العقد «يعد من العقود الضخمة التي نفذتها «المؤسسة» ويخدم جميع الضواحي في المدينة». وأفادت بأن المشروع يضم 18 جسرا للسيارات و31 جسرا للخدمات و13 جسرا للمشاة، مبينة أن أطوال الطرق ذات الحارات الـ 3 تبلغ 90 كلم في حين تبلغ أطوال الطرق الثانوية 165 كلم.