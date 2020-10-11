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وطن النهار

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«خفر السواحل» ضبط 11 قارباً و58 صياداً


اعلنت وزارة الداخلية قيام الادارة العامة لخفر السواحل بضبط 11 قارب صيد و58 صيادا لمخالفتهم قانون حماية البيئة بعد رصدهم من خلال المنظومة الرادارية. وذكرت في بيان للادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني ان هذه العملية تمت بالتعاون مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة للبيئة. وافادت ان القوارب المضبوطة كانت تقوم بالصيد في المياه الاقليمية باستخدام شباك الجر الخلفي غير القانوني بمسافة ميل ونصف من السواحل الكويتية بما يخالف المادة (100) من قانون حماية البيئة (42/2014) وتعديلاته. واوضحت انه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومصادرة نحو 8 اطنان ونصف طن من السمك والربيان تم تسليمها لهيئة «الزراعة» فيما تم تسليم الشباك لبلدية الكويت، مبينة ان الهيئة العامة للبيئة قامت بتحرير 11 مخالفة.


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