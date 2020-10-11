الحزم حاضر في الملفات الاقتصادية.. والأولوية لطي الفساد

مال وأعمال

شدد عضو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ورئيس بنك الخليج الأسبق علي رشيد البدر، على أن خفض هيمنة الدولة على الاقتصاد من 70 الى 50% هو محور وركيزة أساسية في الاصلاح الاقتصادي.

وبين البدر في تصريح خاص لـ «النهار» أن خفض الهيمنة الحكومية على الاقتصاد لن يتحقق الا باشراك المواطنين كشركاء في أعمال الاقتصاد وليس متفرجين عليه وأجراء عند الدولة!.

وأضاف البدر في رد منه حول تساؤل «النهار» حول المطلوب في المرحلة القادمة من متخذي القرار لمواجهة التحديات الاقتصادية، أنه اذا صلح الاقتصاد وزاد الرخاء وتراجعت المخاوف من مستقبل البلد وخف الاعتماد على النفط وسعره، فسوف تنصلح تلقائياً الأوضاع السياسية.

وأضاف: يجب أن يكون محور نشاط الدولة ومجلس الأمة والحكومة خلال الفترة القادمة هو الاقتصاد فقط لا غيره، مشيراً الى أن الاقتصاد سيصلح اذا أحس الناس أن هناك عدالة في التوزيع وعدالة في الأعباء وفيما يتعلق بمحاور الاصلاح الاقتصادي، لفت البدر أن تلك المحاور تكمن في تنويع مصادر الدخل القومي من جهة وكبح مصاريف الدولة المتزايدة من جهة أخرى. وقال ان المحاور الاستراتيجية الأربعة المتمثلة في: تنويع مصادر الدخل واشراك المواطنين في المشاريع والخدمات الحكومية للدولة وكبح المصاريف المتزايدة وتخفيف هيمنة الحكومة على القطاع العام لن يتم الا من خلال خلال تطبيق خارطة الطريق الكويت 2035 والتي تهدف الى ترشيد الانفاق العام وتقليص حجم الأجهزة الادارية الحكومية واعادة هيكلة الميزانية العامة الدولة وذلك من خلال تنفيذ مشروع التخصيص العام. وبين البدر أنه سيترتب على تطبيق الخطط السابقة أن الكويت لا محالة سيكون لاقتصادها موارد عدة بدلاً من حقل برقان فقط. وأضاف أن من بين الآليات المطلوب تطبيقها في المرحلة القادمة: تحسن مطلوب في جودة التعليم على اختلاف مراحله وارتفاع في منظومة الخدمات الصحية وتوفير فرص عمل منتجة ودسمة لعشرات الالاف من الداخلين الى سوق العمل خلال الفترات القادمة، مع خلق توازن ضروري بين ايرادات ومصروفات الدولة وتوليد وتوليد فرص استثماريه طيبة لمدخرات المواطنين.

وفي اطار ذي صلة كشفت مصادر مسؤولة لـ«النهار» عن ان مستوى التغيير الاقتصادي القادم سيكون كبير، كاشفة عن تحركات فعلية لنقلة نوعية على مستوى الانجاز التنموي في 2021.

وبينت المصادر ان هناك عزماً على اصلاح الاعوجاج الاقتصادي، مع سد جميع ثغرات الهدر المالي واغلاق ملف الفساد نهائياً.

