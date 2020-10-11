الإعصار «دلتا» يضرب إنتاج النفط البحري

مال وأعمال

يوجه الاعصار «دلتا»، الذي يزداد قوة أكبر ضربة للانتاج البحري الأميركي بخليج المكسيك في 15 عاما، اذ يعطل معظم انتاج النفط في المنطقة ونحو ثلثي انتاجها من الغاز الطبيعي.

وقد تزيد شدة «دلتا»، وهي عاصفة كبيرة وقوية بالفعل، أكثر الجمعة خلال اختراقه منطقة رئيسية منتجة للنفط في الخليج، ووصلت سرعة الاعصار الى 195 كيلومترا في الساعة بحسب المركز الوطني للأعاصير.

وأوقف «دلتا» 1.67 مليون برميل يوميا، أو ما يعادل 92 في المئة من انتاج النفط في الخليج، وهو أكبر مستوى منذ 2005 حين دمر الاعصار كاترينا ما يزيد عن 100 منصة بحرية وعرقل الانتاج لأشهر.

وتراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة في آسيا، الجمعة، لكنها تمضي على مسار تحقيق مكاسب بنحو 10 في المئة في الأسبوع بدعم من التعطل في خليج المكسيك ونزاع عمالي في بحر الشمال، ما أدى في المجمل الى ازاحة 3.17 ملايين برميل يوميا من السوق.

وأخلى عاملون 279 منشأة بحرية في خليج المكسيك ونقل المنتجون 15 منصة حفر بعيدا عن منطقة الرياح الكبيرة والقوية «دلتا». ويقول المركز الوطني للأعاصير ان قوة الرياح الاستوائية تمتد الى 160 ميلا من مركزها، في مؤشر على حجم الاعصار الكبير.

وبالاضافة الى النفط، أوقف المنتجون نحو 62 في المئة من انتاج الغاز الطبيعي للمنطقة، أو ما يعادل 1.675 مليار قدم مكعبة يوميا.

وتنتج الحقول البحرية بخليج المكسيك نحو 15 في المئة من النفط الخام الأميركي و5 في المئة من انتاج الغاز الطبيعي.

