نصف ثروات الولايات المتحدة بيد 50 أميركيا!

مال وأعمال

تبلغ ثروة أغنى 50 أميركيا ما يقرب من ثروة نصف الولايات المتحدة، حيث عمل فيروس «Covid-19» على تغيير الاقتصاد بطرق تكافئ بشكل غير متناسب فئة صغيرة من المليارديرات.

وأوضحت بيانات صادرة عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، للنصف الأول من عام 2020، تباينات صارخة حسب العرق والعمر والطبقة. في حين أن أعلى 1% من الأميركيين لديهم صافي ثروة اجمالية تبلغ 34.2 تريليون دولار، وحوالي 165 مليون شخص - يمتلكون 2.08 تريليون دولار فقط، أو 1.9% من ثروة الأسرة. في غضون ذلك، تبلغ ثروة أغنى 50 شخصا في البلاد حوالي 2 تريليون دولار، وفقا لمؤشر بلومبيرغ للمليارديرات، بزيادة 339 مليار دولار عن بداية عام 2020.

وأدى «Covid-19» الى تفاقم عدم المساواة في الولايات المتحدة، حيث تسبب في فقدان الوظائف بشكل كبير خصوصا لعمال الخدمات ذوي الأجور المنخفضة في حين يصيب الفيروس الأشخاص الملونين ويقتلهم بشكل غير متناسب. وفي الوقت نفسه، يعمل العديد من المهنيين من الطبقة المتوسطة العليا من المنزل، ويشاهدون ارتفاع قيمة حسابات التقاعد بعد أن قامت وزارة الخزانة الأميركية والاحتياطي الفيدرالي بضخ الحوافز في الاقتصاد والأسواق. وهناك سبب آخر لتفاوت الثروة هو أن الغالبية العظمى من الأميركيين لا يستفيدون من ارتفاع أسعار الأسهم. تظهر بيانات الاحتياطي الفيدرالي أن أغنى 1% يمتلكون أكثر من 50% من أسهم الشركات وأسهم الصناديق المشتركة. ويمتلك 9% من الأكثر ثراء أكثر من ثلث مناصب الأسهم - ما يعني أن أعلى 10% من الأميركيين يمتلكون أكثر من 88% من الأسهم.

