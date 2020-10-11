«KIB» فاز بجائزتين من فئة «صفقات العام 2019»

مال وأعمال

فاز بنك الكويت الدولي «KIB» بجائزتين من فئة «صفقات العام 2019» والتي تنظمها سنوياً مجلة اسلاميك فاينانس نيوز (IFN). وقد حصل «KIB» على جائزة «صفقة العام لقطر للعام 2019» وجائزة «الصفقة التنظيمية للعام 2019»، وذلك عن مشاركته كمدير رئيس مشترك وحافظ سجلات مشترك للصكوك التي أصدرها بنك قطر الدولي الاسلامي بقيمة 300 مليون دولار أميركي ضمن الشريحة الأولى الاضافية لرأس المال، وهي صكوك غير قابلة للاسترداد لمدة 5 سنوات، حيث يعتبر هذا الاصدار الأول من نوعه في دولة قطر.

وجاء حصول «KIB» على هذه الجائزة بعد ترشيحه من قبل لجنة التحكيم التي ضمت مجموعة من الخبراء من منظمات غير منافسة قاموا بتقييم الصفقات التمويلية المبرمة خلال العام 2019 وفقاً لعدة معايير رئيسة بما في ذلك أثر الصفقة وأهميتها ومدى درجة تعقيدها.

وأجمعت لجنة التحكيم على التزام «KIB» بتطوير قدراته المصرفية الاستثمارية في الأسواق الاقليمية من خلال مشاركته لأول مرة في صفقة من هذا النوع، ما عزز مكانته في أسواق رأسمال الدين الاقليمية وأثر ايجابياً على مستقبل أسواق رأس المال الاسلامية في الكويت بشكل عام.

هذا بالاضافة الى التسعير الذي حققته الصفقة والاقبال الكبير عليها من قبل المستثمرين حيث بلغت طلبات الاكتتاب في هذه الصكوك 9 أضعاف حجم الطرح تقريباً، الى جانب استراتيجية تنفيذ الصفقة بالشراكة مع جهات عالمية مرموقة.

وبهذه المناسبة، صرح المدير العام لادارة الاستثمار، جمال البراك قائلاً: «تعكس هاتين الجائزتين مركز «KIB» القوي ومكانته على مستوى الصناعة المصرفية الاقليمية، حيث تساعد المشاركة في مثل هذه الصفقات على خلق فرص جديدة ودفع المنطقة الى مرحلة متقدمة من مجال التنمية الاقتصادية، ما يساهم في تطوير وتشكيل سوق رأسمال الدين بشكل عام. ومن هذا المنطلق، سوف يستمر «KIB» في السعي لانتهاز مثل هذه الفرص التي تظهر قوة الاقتصاد الاقليمي ومرونته، كما تعزز دورنا القيادي في السوق، وتمهد الطريق أيضاً أمام تقديم منتجات مماثلة في المستقبل مع استمرار تحقيق النمو والتطور في أسواق رأس المال».

وأضاف أن «KIB» يسعى دائماً الى لعب دوراً رئيس في سوق رأسمال الدين الاقليمي وذلك عن طريق القيام بأدوار فعاله والمشاركة في الاصدارات عالية الجودة في الكويت والمنطقة، ما يرسخ وجوده في تلك الأسواق الاقليمية المتنامية ويجذب المزيد من فرص النمو والتقدّم في المستقبل، وذلك على الرغم من الظروف الاقتصادية الراهنة التي يعيشها العالم أجمع بسبب جائحة فيروس كورونا.

وتقوم مجلة اسلاميك فاينانس نيوز (IFN) بتنظيم الجوائز السنوية للتمويل والعمل المصرفي الاسلامي، كما تنشر أهم أخبار الصيرفة الاسلامية في العالم، وهي تتمتع بقاعدة قراء واسعة على مستوى العالم، حيث تقدّم تغطية حصرية وشاملة للأسواق المالية الاسلامية العالمية مستفيدة من شبكة علاقاتها الواسعة لتقديم رؤية لا مثيل لها في الأسواق العالمية المتوافقة مع الشريعة الاسلامية.

كما يذكر أن مجلة اسلاميك فاينانس نيوز (IFN) تابعة لمجموعةREDmoney الرائدة في تزويد الخدمات الاعلامية في مجال المالية الاسلامية مجموعة REDmoney تأسست عام 2004، وهي مزوّد عالمي رائد للخدمات الاعلامية يغطي مجموعة كبيرة من الأسواق العالمية التي تشمل الاقتصادات الاسلامية الناشئة، منطقة الشرق الأوسط والمناطق المتقدمة في أوروبا والأميركيتين.

