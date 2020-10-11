«بيتك تكافل»: تغطية متميزة لتأمين الممتلكات

مال وأعمال

أشار عضو مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لشركة بيتك للتأمين التكافلي «بيتك تكافل»، قتيبة النصف، الى ان الشركة توفر العديد من برامج تأمين الممتلكات التي تشمل تأمين الحريق والاخطار المرافقة المتعلقة بالممتلكات، وتأمين المنزل. وأضاف النصف في تصريح صحافي، ان الشركة تضم وثائق تأمين متنوعة منها الاخطار المغطاة تحت تأمين الحريق والأخطار الاضافية، حيث يغطي التأمين الحرائق والمخاطر ذات الصلة، والخسائر الناشئة عن الحرائق، والأضرار العمدية. كما تشمل التغطية الأخطار الطبيعية.

الاخطار المغطاة تحت تأمين جميع اخطار الممتلكات.

ولفت الى ان وثيقة التأمين هذه تغطي جميع الاخطار التي تتعرض لها الممتلكات، مثل الاضرار المادية، التدمير والاتلاف، والتي تحدث خلال الفترة المنصوص عليها في الوثيقة وتخضع لشروط واستثناءات معينة وهي شكل أوسع من أشكال الحماية الممنوحة بموجب تأمين الحريق والأخطار الاضافية التي تغطي جميع المخاطر المتعلقة بالخسائر المادية أو الأضرار المتعلقة بالممتلكات والآلات والمتاجر وما شابه.

تأمين المنزل

وقال ان تأمين المنازل يساعد على الحد من الاثار غير المتوقعة التي تسبب الضرر، ويشمل تغطية تأمين المنازل الحريق والأخطار الاضافية والسطو، والمسؤولية تجاه الغير، والزجاج والأدوات الصحية والمصاريف الاضافية للسكن البديل.

تأمين الخسائر التبعية

ويغطي التأمين على المخاطر التبعية للمؤسسات التجارية فيما يتعلق بالخسائر المالية التي يتسبب فيها توقف الأعمال والتي يعقبها خسائر أو أضرار في الممتلكات فيما يتعلق بمخاطر المؤمن عليه مثل تكبد خسائر، فقد الايجار وتكلفة ايجار مكان بديل.

توظيف التكنولوجيا

وقال النصف: «تحرص الشركة على توفير أفضل المزايا لأفراد المجتمع حيث يمكن للعميل الحصول على وثيقة تأمين المنزلي الشامل من خلال الموقع الالكتروني أو التطبيق الخاص بها. كما أنها توفر وثائق تأمينية تتناسب مع وضع سوق التأمين وملاءمتها لجميع شرائح العملاء المختلفة، باستخدام الوسائل التقنية الحديثة لتحقيق ذلك، بما يعزز دور ومكانة الشركة في السوق بشكل عام، وفي سوق التأمين التكافلي بشكل خاص، وذلك عبر الاستمرار الدائم في سياسة التطوير والارتقاء بمستوى الخدمة، والاهتمام بالعميل والتركيز على خدمة ما بعد البيع للتأكد من رضا عملائنا».

