تجاوب ملحوظ مع حملة «ضاعف أجرك مع التجاري»

مال وأعمال

في اطار تضافر الجهود المجتمعية الرامية الى تقديم يد العون والمساعدة للمتضررين والمحتاجين وخاصة في ظل الظروف الحالية التي يمر بها العالم كأزمة وباء كورونــا (Covid - 19)، بادر البنك التجاري الكويتي باطلاق حملة «ضاعف أجرك مع التجاري»، وذلك بالتعاون مع عدد من الجمعيات والجهات الخيرية.

وفي هذا الصدد قالت نائب المدير العام، قطاع التواصل المؤسسي في البنك التجاري الكويتي أماني الورع «تحظى حملة «ضاعف أجرك مع التجاري» بتجاوب واقبال ملحوظ من فئات كبيرة من العملاء والجمهور»، وأضافت مبينة أن حملة «ضاعف أجرك مع التجاري» جاءت مكملة للجهود المجتمعية الهادفة الى التخفيف من الآثار السلبية المترتبة على تفشي وباء كورونا وتتعاطى ايجابياً مع الجانب الانساني والبعد الاجتماعي. وتابعت أماني الورع موضحة أن البنك باشر بتقديم يد العون والمساعدة للمحتاجين داخل الكويت، ومساعدة الأسر المحتاجة وتوفير جميع المتطلبات الضرورية للمعيشة، وذلك عن طريق قيام البنك بالتبرع بمبلغ مماثل لما يقوم به أي متبرع للجمعيات والجهات الخيرية المشاركة في الحملة من خلال حساباتها لدى البنك التجاري، وذلك عند قيام المتبرع باتمام تبرعه عن طريق موقع البنك التجاري الكويتي على شبكة الانترنت أو من خلال تطبيق التجاري موبايل.

وأشارت أماني الورع أن الحملة لاقت اقبالاً كبيراً من قبل العملاء الذين قاموا بالتبرع الى حساب الجهات الخيرية التي تم اختيارها. وقد قام البنك بجمع التبرعات وايداع مبلغ مماثل للمبلغ الذي تم التبرع به في حساب كل جمعية مشاركة بهذه الحملة، والتي تحتفظ بحساباتها لدى البنك التجاري.

