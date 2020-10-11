البورصة «فالها» الصعود.. الاستقرار السياسي يدعم التفاؤل

مال وأعمال

تتأهب أسواق الأسهم بالخليج ومصر لأسبوع جديد من الارتفاع وسط عودة التفاؤل للمستثمرين تزامنا مع وجود 4 عوامل يتصدرها اقتراب الإعلان عن طروحات حكومية جديدة، وأنباء عن تحديد موعد إطلاق لقاح «كورونا»، وتسجيل البورصات العالمية والنفط لمكاسب كبرى لم تحققها منذ شهر تقريبا وذلك بعد استقرار الحالة الصحية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، بحسب محللون لـ» مباشر».

ويتوقع أن تغرّد بورصة الكويت صعوداً مع الاستقرار السياسي، والتفاؤل بدعم اقتصادي وتنموي مرتقب، حيث تحسنت نفسيات المستثمرين رغم الضغوطات الاقتصادية الدولية.

واجتاح التفاؤل أسواق الخليج ومصر والتي اقترب مؤشرها من مستويات تنبأ بالمزيد من الصعود والذي يقع عند 11300 نقطة مع انتشار أنباء عن افتتاح وزراء لجلسة التداول والتكهنات بالإعلان عن طروحات بقطاع البنوك قريبا.

وأتى الصعود بأسواق المنطقة على إثر التحسن الكبير في أسواق المال العالمية والتي عادت لطريق المكاسب بعد تحسن الحالة الصحية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والذي أصيب بفيروس كورونا أخيراً. ولم يكن انعكاس خبر تعافي صحة ترامب إيجابي على الاسهم فقط فقد امتد لسوق النفط الذي عاد أيضا ليتجاوز مستوى 43 دولار للبرميل الواحد.

كما أن الأسواق العالمية إلى الآن في طريق الصعود، بعد كشف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عن موعد إطلاق لقاح «كورونا» الأميركي المنتظر والذي سيكون متاحا قبيل الانتخابات الرئاسية أو بعدها مباشرة». وستجرى الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، يوم 3 نوفمبر، وقد بدأ التصويت المبكر في عدة ولايات بالفعل.

توجهات المستثمرين

قالت المحللة الفنية للأسهم ومديرة التداول في شركة عربية أون لاين منى مصطفى، إن الأسواق بمنطقة الخليج بدأت تتنفس الصعداء بعد الهبوط الذي تعرضت له الأسبوع الماضي مع توجه أنظار المستثمرين إلى متابعة الحالة الصحية للرئيس الأميركي الذي أصيب بفيروس كورونا، إضافة للتغيرات للقيادة السياسية بالكويت مع تنصيب أمير جديد للبلاد بعد وفاة الأمير السابق.

وأشارت إلى أن بورصة مصر ما زالت البورصة الوحيدة بالمنطقة التي تغرد خارج السرب حيث إنها تشهد عمليات شراء انتقائي للأسهم الكبرى في ظل وجودها عند مستويات مغرية وتحول النظرة للسوق على أنه من الأسواق الأكثر جذبا للمستثمرين مع تحقيق بعضهم مكاسب تتجاوز نسبة 500% من رأس المال.

وأكدت أن النظرة للأسواق بالمنطقة ستظل مرتبطة بأداء الأسواق العالمية، منوها أن البورصة المصرية ستكون مختلفة الفترة القادمة في حال وجود طروحات حكومية ووسط الإقبال المنقطع النظير الذي نشهده حاليا للأسهم مقارنة بما كانت عليه في خلال الأزمة.

النفط الداعم

وقال خبير أسواق المال شريف حسين إن أسواق المال بالمنطقة ستظل في مسار صاعد ما دام النفط فوق مستويات 40 دولاراً للبرميل ولاسيما السوق السعودي الذي كنا نتوقع تراجعه الاسبوع الماضي.

وأشار إلى أنه من الناحية الفنية بالنسبة لمؤشر السوق المصري نتوقع استمرار ارتفاعه خلال الأسبوع المقبل وذلك بعد نجاحه في الوصول لمستويات 11300 نقطة وتجاوز 11200 نقطة وهو ما ينبأ بوصوله لمتسويات قد تتجاوز 11500 نقطة في تلك الفترة.

مفترق طرق

ومن الناحية الفنية، أوضح رئيس قطاع تنمية الأعمال في بايونيرز محمد جاب الله أن مؤشر السوق المصري بعد اختراقه مستوى 11200 نقطة وانتهاء الاتجاه العرضى الذى استمر نحو 18 جلسة متتالية فإن السوق يتأهب للصعود علميا.

وأشار إلى أن مسافة الاتجاه العرضى هي مستهدف السوق حال الاختراق فيما يعنى أن السوق مؤهل بزيارة مستوى 11600 نقطة تقريبا.

لا قيود

وبدوره قال أحمد معطي المدير التنفيذي لشركة في أي ماركتس «مصر» لـ «مباشر»، إن البورصة المصرية من المتوقع أن تواصل الصعود في السيطرة على انتشار كورونا وعدم اضطرار الدولة لفرض قيود جديدة على حركة الاقتصاد، مؤكدا أن من بين افضل الأسهم للاستثمار حاليا هي أسهم قطاع الادوية وأسهم قطاع التكنولوجيا.

طروحات مرتقبة

وبدورها، توقعت قالت حنان رمسيس، محلل أسواق المال بشركة الحرية لتداول الأوراق المالية أن تقود البورصة السعودية الارتفاعات في المنطقة العربية بسبب الآليات والإصلاحات التي تقوم بها المملكة بسوق المال، مضيفا إلى أن سعي «تداول» لتنويع المنتجات التي تقدمها للمتعاملين، ورفع نسبة امتلاك الأجانب في الأسهم واعفت التعاملات من أي رسوم أو ضرائب تعيق التعامل وتعطلة يعزز تلك النظرة التفاؤلية.

وأشارت إلى أن قيمة رأس المال السوقي التريليوني يسمح لتداول شركات عالمية ودخول صناديق ذات ملائة مالية مرتفعة دون مخاوف من عمل هزات عنيفة في سوق المال.

التفاؤل يسيطر

ومن جانبه، أكد محمود شكري الرئيس التنفيذي لمجموعة إيه إم إس للاستثمار لـ «مباشر» إنه وبعد التعرض لعمليات جني أرباح على الاسهم التي حققت ارتفاعات قوية خلال الفترة الماضيه بدأ المؤشر الثلاثيني للعودة إلى المكاسب والارتفاع إلى مستويات 11200 نقطة مرة اخرة، والتي ستؤهله وسط ذلك التفاؤل الذي نراه لإعاده اختبار مستويات 12000 نقطة مرة أخرى.

وبالنسبه للمؤشر السبعيني الاوسع نطاقا، والذي حقق مكاسب تتخطي 100 % في العام الاسؤء اقتصاديا، أوضح أنه شهد أزمه طاحنة وتباطؤ في مؤشرات الاقتصاد الجزئي، وقطاع الشركات ولكنه استطاع أن يعكس هذا الاتجاه، بفضل الدعم الحكومي لسوق المال، لاعادة الثقه وسرعان ما استجاب سوق يتحكم به 70 % منه الافراد.

