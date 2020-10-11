7.5 مليارات دينار إيرادات الميزانية في 2020/2021

مال وأعمال

أشار تقرير اقتصادي متخصص إلى أن معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر سبتمبر نحو 42.2 دولاراً أميركياً، وهو أدنى بنحو 12.8 دولاراً للبرميل أي بما نسبته نحو 23.4% عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية والسعر الافتراضي للسنة المالية الفائتة والبالغ 55 دولاراً للبرميل.

وأوضح التقرير الأسبوعي الصادر عن شركة الشال للاستشارات الاقتصادية إلى أن السنة السنة المالية 2019/2020 ، حققت لبرميل النفط الكويتي معدل بلغ نحو 61.6 دولاراً، وكان معدل سعر البرميل لشهر سبتمبر 2020 أدنى بنحو 31.6% أو نحو 19.5 دولاراً للبرميل عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى بنحو 51% أو نحو 43.8 دولاراً للبرميل من سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 86 دولاراً وفقاً لتقديرات وزارة المالية وبعد اقتطاع الـ 10% لصالح احتياطي الأجيال القادمة.

ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر سبتمبر بما قيمته نحو 624.7 مليون دينار ، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 5.6 مليارات دينار ، وهي قيمة أدنى بنحو 7.3 مليارات دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 12.9 مليار دينار.

ومع إضافة نحو 1.9 مليار دينار كويتـــي إيــرادات غيــر نفطيــة، ستبلـغ جملـة إيـرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 7.5 مليارات دينار. وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 22.5 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2020/2021 عجزاً قيمته 15 مليار دينار، ولكن بيانات ست شهور فقط لا تصلح سوى لاستخدامها مؤشر على الحجم الافتراضي لعجز الموازنة في ظل الانخفاض الكبير في معدل أسعار النفط بسبب الوباء الحالي، ويبقى العجز الفعلي متغير تابع لحركة أسعار وإنتاج النفط خلال ما تبقى من السنة المالية، وإننا لا ننصح إطلاقاً باعتماد رقم العجز المذكور.

