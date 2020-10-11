وأعمال مدن الخليج تطبق منهجاً متكاملاً لمواجهة «كورونا»

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أشارت بيانات متخصصة إلى أن مدن أبوظبي ودبي والرياض جاءت في قائمة أكثر 50 مدينة على مستوى العالم في مؤشر جاهزية التنقل الحضري، من حيث ترتيب المدن في تطوير النظم الإيكولوجية للتنقل 2020 الصادر عن منتدى أوليفر وايمان ومعهد دراسات النقل في جامعة كاليفورنيا بيركلي.

ويسلط المؤشر الضوء على النهج التي تتبعه المدن في تعديل استراتيجيات التنقل الحضري، والتي باتت ضرورية للتخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا العالمية، فضلاً عن التكيف مع العادات والتدابير الجديدة.

ويعتمد المؤشر على 43 مقياساً مختلفاً لاختيار المدن، من بينهم التشريعات والبنية التحتية والتأثير الاجتماعي والقدرة على التكيف مع التقنيات المستقبلية، إلى جانب تسليط الضوء على نقاط القوة والتحديات الرئيسية لاستراتيجيات التنقل الحضاري في المدن لا سيما الرياض وأبوظبي ودبي.

ويشهد نظام التنقل الشامل في مدينة الرياض على سبيل المثال تطورات كبيرة، خاصة مع الانتهاء من تطوير شبكة الطرق والمواصلات العامة، والتي شملت ستة خطوط مترو بـ 85 محطة على امتداد 176 كيلومتر، لتكون أطول شبكة مترو بدو سائق في العالم، وشملت أيضًا 80 مسار جديد مخصص لحافلات النقل الجماعي يغطي أكثر من 19,00 كيلومتر بحوالي ثلاثة آلاف محطة رئيسية وفرعية، وتسعى العاصمة السعودية من خلال شبكة المترو وشبكة الحافلات إلى تنويع وسائط التنقل ضمن منظومتها الحضرية.

