1.2 تريليون دولار تحتاجها أفريقيا لمكافحة «كورونا»

مال وأعمال

أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، أن الدول الأفريقية بحاجة إلى تمويل بقيمة 1.2 تريليون دولار حتى 2023 للتغلب على الأزمة الناجمة عن وباء كوفيد-19، مؤكدا أن النقص في التمويل يبلغ حاليا 345 مليار دولار. وقالت جورجييفا في لقاء افتراضي خصص «للتعبئة من أجل أفريقيا” إن المنطقة تواجه حاليا فجوة في التمويل لأن التزامات المقرضين الرسميين بشكل ثنائي والمؤسسات الدولية تغطي أقل من ربع الاحتياجات المتوقعة بينما لا تزال رؤوس الأموال الخاصة محدودة. وكانت هذه المؤسسة المالية الدولية قدرت النقص في التمويل بـ44 مليار دولار لعام 2020 وحدها. وتابعت جورجييفا أنه لا بد من أن تحشد كل الدول والمؤسسات المزيد لمساعدة أفريقيا على التعامل مع الأزمة. وأضافت أن الوباء لا يمكن أن يتوقف إذا لم تتم السيطرة عليه في مناطق مثل أفريقيا. وذكر صندوق النقد الدولي بأن أكثر من مليون إصابة و23 ألف وفاة سجلت في القارة.