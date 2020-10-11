رسوم ألومنيوم أميركية تستهدف دولاً عربية

مال وأعمال

ستفرض الولايات المتحدة رسوماً جديدة على منتجات لفائف ألومنيوم بقيمة 1.96 مليار دولار من 18 دولة، بعدما توصلت إلى أنّ السلع تشهد حالة من الإغراق، وفقاً لما أعلن وزير التجارة ويلبور روس. روس أبلغ شبكة «فوكس بيزنس» بأنّ الرسوم ستُفرض بشكل فوري على دول، من بينها ألمانيا والبحرين، على الرغم من إقرار الوزارة بوجود إغراق «أولي». وذكر أنّ الدول التي ستتأثر بالقرار أيضاً هي البرازيل وكرواتيا ومصر واليونان والهند وإندونيسيا وإيطاليا وسلطنة عُمان ورومانيا وصربيا وسلوفينيا وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية وإسبانيا وتايوان وتركيا. وقال روس إنّ لجنة التجارة الدولية الأميركية ستصدر قرارها النهائي في فبراير 2021. وتابع أنّ الصين ليست على القائمة، مضيفاً أنّ الولايات المتحدة تفرض بالفعل رسوماً على منتجات ألومنيوم من بكين، ما أدى إلى فائض طاقة صيني حل محل الإنتاج في دول أخرى وتمخض عن إغراق في الولايات المتحدة. وقال روس إنّ معدل الرسوم سيكون الأكبر بحق ألمانيا ليراوح بين 52% و132%، وتليها البحرين بمعدلات في خانة الآحاد، مضيفاً أنّ ارتفاع استهلاك الولايات المتحدة من منتجات محددة في ظل جائحة كورونا، مثل مركبات وقوارب الرحلات، أدى إلى زيادة أهمية تسعير لفائف الألومنيوم.