«زين» تُوقّع اتفاقية شراكة حصرية مع «براندات دوت كوم»

مال وأعمال

أعلنت زين المزود الرائد للخدمات الرقمية في الكويت عن توقيعها لاتفاقية شراكة حصرية مع شركة «براندات دوت كوم Brandatt.com» المتخصصة في التجارة الالكترونية لمنتجات التجميل والاكسسوارات والعطورات، وذلك لتقديم مجموعة من العروض الحصرية لعملائها من ذوي الدفع المسبق والآجل ومكافأتهم بسعات انترنت مجانية عند شرائهم من خلال brandatt.kw.zain.com.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن تعاونها الحصري مع شركة «براندات دوت كوم» الكويتية يأتي تحت مظلة استراتيجيتها الرامية الى تعزيز شراكاتها الرقمية، وذلك بهدف توسيع حزمة الخدمات والحلول المبتكرة التي تقدمها لعملائها، وتقديم العروض الحصرية والمكافآت الأكثر تميزاً لهم، حيث تحرص زين دائماً على تقديم قائمة متجددة من الخدمات والعروض الفريدة من نوعها لتلبية احتياجات وتطلعات قاعدة عملائها التي تعتبر الأكبر على مستوى السوق الكويتي.

وبينت زين أنه بامكان عملاء الدفع المسبق والآجل الاستمتاع الآن بمجموعة من العروض والخصومات الخاصة والحصرية عند زيارتهم الرابط الخاص بعملاء زين (brandatt.kw.zain.com)، هذا بالاضافة الى حصولهم على مكافآت رائعة تتمثل في سعات انترنت مجانية عند استفادتهم لأي من العروض المشمولة، بحيث يحصل العميل على انترنت بسعة 2 جيجابايت مجاناً عند شرائه بقيمة 25 ديناراً، وانترنت بسعة 5 جيجابايت مجاناً عند شرائه بقيمة 50 ديناراً علماً بأن السعة المجانية صالحة لمدة شهر كامل من تاريخ تفعيلها.

وأكدت شركة «براندات دوت كوم Brandatt.com» أن توقيع الشراكة الحصرية بينها وبين زين يأتي في اطار حرصهما على التعاون ومنح العملاء مجموعة من العروض والخصومات الخاصة والحصرية، حيث أن هذه الاتفاقية من شأنها أن تقدم قيمة مضافة للعملاء المتسوقين عبر موقعها الالكتروني ومنصاتها على الهواتف الذكية، ومنحهم أسعاراً مخفضة وعروضاً استثنائية على تشكيلة كبيرة ومتنوعة من العطور والهدايا ومواد التجميل والساعات الفخمة.

وتابعت الشركة أن تطبيق «Brandatt.com» عبر الهواتف الذكية أصبح يضم مجموعة كبيرة من منتجات العلامات العالمية بأفضل الأسعار ووفق أرقى معايير الأمان في مجال التجارة الالكترونية، كما وأن عملاء التطبيق من داخل وخارج الكويت في زيادة مستمرة وسريعة. وتسعى زين من خلال عقدها لمثل هذه الشراكات الرقمية على دعم وتلبية تطلعات واحتياجات عملائها المختلفة من خلال طرحها لأحدث الخدمات والتقنيات المبتكرة، حيث تحرص الشركة على توفير آخر وأحدث الحلول والخدمات لتحسين تجربة العملاء، كما تعمل على تحسين ورفع استجابة توقعاتهم وتطلعاتهم ليتمتعوا بتجربة اتصالات مميزة وفريدة على شبكتها.

واذ أكدت الشركة أنها تتطلع دائماً الى مراحل جديدة من الانفراد والتميز مع عملائها في كافة الخدمات والمنتجات التي تقدمها، فانها أوضحت في ذات الوقت أنها ترسخ من خلال عقد هذه الشراكة سعيها الدائم نحو مواكبة تطلعات عملائها بمختلف اهتماماتهم وفئاتهم العمرية، موضحةً أنها ستظل تفي دائما بوعودها بتوفير أفضل الخدمات وأحدث التقنيات.

