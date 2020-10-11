«المركز» يتخارج من الاستثمار في عقار صناعي بمدينة فينيكس

مال وأعمال

التزاماً بوعوده الرامية نحو تنمية ثروات عملائه، نجح المركز المالي الكويتي «المركز» في التخارج من الاستثمار في احدى المشروعات الصناعية بمدينة فينيكس، بولاية أريزونا الأميركية، حيث تمكن من بيع العقار وتحقيق معدل عائدٍ داخليٍ بلغ 17.44% لمستثمريه، متجاوزًا بهذا التقديرات الأولية. ويتماشى هذا التخارج مع خطة العمل الأولية للاستثمار، والتي تتضمن الاستحواذ على مساحة صناعية تبلغ 15.91 فدانًا وتطويرها الى مبنيين صناعيين بمساحة اجمالية قدرها 224,471 قدمًا مربعًا، والتخارج من العقارين بعد تأجيرهما. وفي هذا الصدد، صرح رئيس شركة مار غالف مانجمنت سامي شَبشَب، الذراع العقارية الأميركية «للمركز»: «نحن فخورون بنجاحنا في تنفيذ عملية التخارج من المشروع الصناعي، على الرغم من التحديات التي يشهدها الاقتصاد في ظل حالة عدم اليقين الناجمة عن جائحة فيروس كوفيد-19. ويؤكد ذلك على مرونة محفظتنا الاستثمارية، وسجلنا القوي في سوق الولايات المتحدة الأميركية. وأود أن أتقدم بالشكر لشركائنا على كفاءة التنفيذ وقدرتهم على الانجاز في ظل الظروف غير العادية التي شهدناها خلال هذا العام».

وأضاف شبشب: «نحن سعداء بالانجازات التي حققناها خلال هذا العام، والتي تتضمن 5 عمليات تخارج تشمل الصفقة الحالية، الأمر الذي مكننا من تحقيق عائداتٍ جيدةٍ شملت استثماراتنا الصناعية والسكنية. وستوفر ظروف السوق الحالية فرصًا استراتيجية مميزة في الأسواق الحالية والجديدة في الولايات المتحدة الأميركية، والتي نحن على أتم الاستعداد لاقتناصها».

ومن جهته، صرح نائب الرئيس التنفيذي لادارة الثروات وتطوير الأعمال في «المركز د.عبد اللطيف وليد النصف، قائلاً: يتميز برنامج العقارات الدولي في «المركز» بأداءئه الثابت في كل من الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا. ونتيجة لذلك، شهد البرنامج نموًا في الأصول تحت الادارة مدفوعًا بزيادة الطلب من مستثمرينا. وسنواصل التركيز على الاستفادة من الفرص الفريدة التي برزت خلال جائحة فيروس كوفيد-19، وذلك من خلال بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات الرائدة في كلا السوقين الأميركي والأوروبي». وتجدر الاشارة الى أن «المركز» بدأ نشاطه في سوق العقار الأميركي منذ عام 1977. كما دأب «المركز» منذ عام 1988 على ابرام الصفقات العقارية في الولايات المتحدة الأميركية من خلال شركة مار–غالف، الذراع العقاري «للمركز» في الولايات المتحدة الأميركية. وعلى مدى السنوات الثلاثين الماضية قام «المركز» ومار–غالف بتملك وتطوير العقارات في شرائح متنوعة من السوق تشمل القطاع الصناعي، وقطاع التجزئة، وقطاع العقارات السكنية، وقطاع المباني المكتبية في مختلف أنحاء الولايات المتحدة الأميركية، بتكلفة استحواذ اجمالية تتجاوز الـ 1.65 مليار دولار أميركي.

