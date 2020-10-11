بنك برقان يختتم فعاليات «حملة محافظة الأحمدي الأولى للتبرع بالدم»

مال وأعمال

ضمن برنامج المسؤولية المجتمعية وتحت رعاية محافظ الأحمدي معالي الشيخ فواز خالد الحمد الصباح، اختتم بنك برقان أخيراً «حملة محافظة الأحمدي الأولى للتبرع بالدم» بالتعاون مع ادارة خدمات نقل الدم بوزارة الصحة.

وقد أقيمت هذه الحملة تحت شعار «قطرة من دمك.. حياة لغيرك» في مقر مركز التعاونيات لنقل الدم- مستشفى العدان، بهدف زيادة مستوى الوعي العام بأهمية التبرع بالدم ومدى تأثيره في انقاذ حياة الكثيرين. والتركيز على أهمية استمرار التبرع بالدم على مدار العام لتوفير الاحتياجات اللازمة لبنك الدم. وتجدر الاشارة الى أن عملية التبرع كانت منظمة وآمنة للغاية في ظل أزمة «كوفيد-19»، حيث كان على الراغبين في التبرع حجز موعد من خلال الموقع الالكتروني btas-kw.org وحرص المنظمين بالالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية واتخاذ كل التدابير الوقائية لسلامة الجميع.

ومن جانبها قالت، مدير- العلاقات العامة في بنك برقان حصه حسين النجادة: «كجزء من مسؤوليته المجتمعية، يفتخر بنك برقان برعاية ودعم حملة محافظة الأحمدي الأولى للتبرع بالدم، تأكيدا منا بالتزامنا بالقطاع الصحي في الكويت. كما أن التبرع بالدعم يعتبر عملاً نبيلاً يعكس انسانية المتبرع ويسهم في انقاذ حياة الكثير من المرضى الذين هم في أمس الحاجة الى نقل الدم.

فمن خلال هذه الحملة والتزام الجميع بالاجراءات الوقائية أثناء جائحة كورونا، نجحنا في الحفاظ على مخزون الدم، حيث شارك عدد كبير من المتبرعين. وسيواصل بنك برقان بنشر ثقافة التبرع بالدم بين أفراد المجتمع ليصبحوا مصدر الحياة للمرضى وعونا للمحتاجين الى قطرة دم».

ومن جهته اعرب مدير ادارة المكتب الفني بمحافظة الأحمدي والمشرف العام عن الحملة ابراهيم الفودري، عن الارتياح للاقبال الذي حظيت به الحملة مثلما حظيت بالمتابعة الحثيثة المباشرة من المحافظ الشيخ فواز الخالد. مثمناً التعاون اللامحدود لادارة خدمات نقل الدم وبنك برقان ومختلف الجهات ذات الصلة.

وتجدر الاشارة الى أن بنك برقان قام بالعديد من حملات التبرع بالدم خلال السنوات الماضية، بهدف تلبية احتياجات المرضى والمحتاجين في المستشفيات. وسيستمر البنك بالمشاركة في العديد من الحملات والفعاليات الانسانية التي تدعم التبرع بالدم.

وتندرج هذه المبادرة ضمن برنامج «برقان» الاجتماعي تحت عنوان «ENGAGE» «معاً لنكون التغيير»، الهادف الى تسليط الضوء على الجوانب المهمة والمؤثرة في المجتمع، اضافة الى تعزيز مسؤوليته الاجتماعية من خلال دعم المبادرات الايجابية ضمن استراتيجيته للمسؤولية الاجتماعية. ويأتي نهج حملة «ENGAGE» تماشياً مع مبادئ البنك، كمؤسسة مالية كويتية رائدة، حيث ينسجم أسلوب سياساته مع احتياجات ومصالح المجتمع.

