إنجاز جديد في مبنى مطار الكويت الدولي الجديد

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استطاعت ليماك للانشاءات بواسطة مصنعها المخصص لتصنيع الأقواس مسبقة الصب تحقيق انجاز وذلك بالانتهاء من صب آخر لوح هيكلي وصفائح فولاذية مخصصة لانشاء السقف الداخلي لمشروع مطار الكويت الدولي الجديد (مبنى الركاب 2).

وقد تم تصنيع الهياكل الفولاذية والخرسانية الفريدة من نوعها بالكامل في موقع المشروع، علماً بأن هيكل سقف المبنى يتكون من 36,964 قطعة هيكل فولاذية بأشكال وأحجام مختلفة على مساحة اجمالية قدرها 282,179 متراً مربعاً لتشكيل القباب الضخمة المبتكرة التي تغطي المساحة الداخلية للمبنى بالكامل.

وبهذه المناسبة قال مدير مشروع ليماك للانشاءات الكويت ريتشارد ميريديث: «جنباً الى جنب عميلنا وزارة الأشغال العامة وفريق عمل المهندس المقيم، نحتفل اليوم بانجاز مهم حيث نشهد صب آخر لوح هيكلي والصفائح الفولاذية المخصصة للسقف الداخلي لمبنى الركاب الجديد، التي ركُبت بنسبة 60% حتى الآن وذلك منذ بدء أعمال التركيب في أبريل 2019.

وعلى الرغم من التحديات الحالية والاستثنائية التي يمر بها العالم بسبب فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، تفخر ليماك بتمكنها من انجاز تصنيع الألواح الهيكلية والصفائح الفولاذية بنسبة 100%. ومن هنا نود أن نشكر شركاء النجاح والموظفون على عملهم الجاد وتفانيهم في عملهم للوصول الى هذا الانجاز المهم ونقدم خالص امتناننا لوزارة الأشغال العامة على دعمهم المستمر.

أضاف: يتكون هيكل سقف المبنى من 36,964 قطعة هيكل فولاذية بأشكال وأحجام مختلفة تمت معالجتها وتصنيعها بالكامل في موقع المشروع. علماً بأننا في بداية المشروع، قررنا الاستثمار في انشاء مصانعنا بأحدث التقنيات التي تعمل في الموقع بدلاً من استيراد المواد مما يتطلب فترات زمنية طويلة ونقص في الكمية.

