نواف الأحمد رمز لهيبة الحكم ووجه الكويت المشرق

آراء

تمر البلاد في هذه المرحلة بفترة زمنية انتقالية من مرحلة «أمير الانسانية» صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، ولاينكر أحد محليا وعربيا ودوليا الانجازات التي قام بها سموه خلال تسلمه مسؤولياته الجسام عبر تاريخه الطويل، وليس في حكم البلاد فقط، بل من قبل في جميع قراراته التي نعتز بها ونفخر.

ومن هذه القرارات اختيار صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ليتولي الحكم من بعده ويكون خير خلف لخير سلف.

وقد أثبتت الأحداث والمواقف أن صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد رمز من رموز هيبة الحكم لما يتمتع به سموه من عزم وحزم وعدل وحبه لشعب الكويت الذي يبادله المحبة والتقدير والاحترام، ولما يتمتع به سموه من حب ومكانة كبيرة في قلب كل مواطن عن قناعة كاملة، ومحبة صادقة لمعرفه بشخصية سموه وقدراته وحكمته وخبرته التي عرفوها عن قرب ومشاركته أبناء شعبه في أفراحهم وأحزانهم ومشاكلهم وهمومهم طوال تاريخه العملي والسياسي.

فإنجازات صاحب السمو الشيخ نواف طوال أكثر من نصف قرن من العمل من أجل الكويت وأهلها ورفعتها وعزها وتطورها منذ كان سموه محافظا لحولي عام 1962 ثم وزيرا للداخلية والدفاع والشؤون الاجتماعية والعمل، ثم نائبا لرئيس الحرس الوطني ونائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية ثم وليا للعهد حتى وصل سموه الى مسند الامارة.

إن انجازات سمو الشيخ نواف الأحمد -حفظه الله- خلال المراحل السابقة أكثر من أن تعد وتحصى طوال مشواره العملي والسياسي في كل المناصب التي تولاها ولكن المقربين منه يعرفون أن سموه يرفض العلن والتصريح عما يقوم به من أعمال وانجازات للكويت والكويتيين وهو يعمل بصمت فسموه ملك قلوب جميع أهل الكويت من شيب وشباب ونساء لما يتمتع به سموه من تواضع وانسانية وكرم ومساعدة الاسر المتعففة متلمسا الأجر عند الله سبحانه وتعالى.

وقد عُرف عن سمو الأمير حفظه الله ورعاه طوال تاريخه السياسي مخافة الله سبحانه في كل خطوة يخطوها وفي كل قرار يتخذه ودفع من صحته ووقته من أجل الكويت واهلها، ولاشك أن سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد رمز لهيبة الحكم ولأمن واستقرار الكويت بإذن الله، كيف لا... وهو الذي يضع نصب عينيه مخافة الله سبحانه وتعالى ومحبة أهل الكويت، وهي أكبر نعمة يتمتع بها سموه، فأهل الكويت مكانتهم كبيرة في قلب وعقل سموه، وكان ذلك جليا واضحا خلال لقاءاته واجتماعاته بالوزراء والمسؤولين والقياديين حيث يطالبهم بالعمل الجاد والصادق والمخلص من أجل الكويت وأهلها وتذليل جميع الصعاب والعقبات التي تعترض طريقهم.

وأخيرا... وليس آخرا فانك ياسيدي ياصاحب السمو ستبقي حبيب الشعب الكويتي الذي سيكون معك، ملتفاً حولك وحول قيادتك الحكيمة من أجل الحفاظ على الكويت وأمنها واستقرارها... فسموك أمير التواضع والخير ووجه الكويت الانساني المشرق، أطال الله عمرك سندا وذخرا للكويت وأهلها.. ورحم الله أمير الانسانية صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد طيب الله ثراه.

بقلم : الإعلامي نواف الفليح الشمري