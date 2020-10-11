نؤيد رفض مشروع ضمان القروض

آراء

وافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة بالمداولة الأولى على مشروع قانون دعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات «كورونا»، وجاءت نتيجة التصويت لصالح تمرير القانون في مداولته الأولى في ظل ظرفية جداً حساسة لانشغال الرأي العام الرسمي والشعبي بالأحداث السياسية والصحية والاقتصادية الأخيرة. فتمرير مثل هذا القانون مخالف للمبدأ العام وهو استقلال البنوك كمؤسسات مالية كبيرة لديها ادارات مهنية وتخصصية، تستطيع من خلالها ضمان قروضها وتحمل مسؤولية تصرفاتها بدون تدخل من السلطة العامة لضمان هذه القروض.. لأن هذا يتعارض مع المبدأ العام للاقتصاد الحر ويفتح بابا للتلاعب والتحايل والتنفيع على المال العام.

إن دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة له آليات كثيرة مباشرة وغير مباشرة بدون الحاجة إلى الدخول في مثل هذا الالتفاف القانوني المعيب والمخالف.. حيث تستطيع السلطة كما عملت في عملية الدعوم.. وتخفيض الفائدة.. أن تعمل الكثير من المساعدات والتسهيلات، كما هو معمول به في العديد من الدول الأخرى بإقرار قانون الافلاس، ثم الطلب بإقرار قانون ضمان قروض البنوك سوف يدخل الدولة في مسؤوليات هي في غنىً عنها خاصة وأن التجارب السابقة أكدت سوء مثل هذه القوانين.. بما ينفتح معه الباب على مصراعيه للتلاعب والتحايل ويمكن من الاستيلاء على المال العام، خاصةً وأن اليوم الوضع ليس كما الأمس فميزانية الدولة محملة بعجوزات الله العالم متى تستطيع الدولة تغطيتها وتعديل أوضاعها المالية لتعود الدولة بالوفر والتقدم والازدهار كما كانت.

والله من وراء القصد.

