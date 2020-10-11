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رأي

خير خلف «نواف التواضع»


استبشروا خيرا بالكويت فنواف أميرها
نسل الكرام من شجرة طاب ثمارها
رحل عضيدك ورفيق الدرب وأنت أهلها
وعلى عاتقك وضع الثقة واثقا متيقنا بها
سل الجميع عن صفاتك تجد التواضع أساسها
والطيب والإحسان والحكمة أبرز خصالها
***
بعز الكويت أفضل الأمثال ضربت بآل الصباح
لا تلومون الشعب عن حبهم فالحب بهم مباح
كل الصعاب وان كثرت فالحل عندهم متاح
جميعهم السلم غايتهم وبالحرب هم السلاح
من رحل منهم نسج بصماته للكويتيين وشاح
والباقون هم الأمل لتكملة مسيرة الاصلاح
***
بايعنا أميرنا نواف حامل لواء الكويت بقلبه
فهو الخلف لخير سلف سائر على أمجاده
بقلم : أبرار عبد الأمير الفضلي


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