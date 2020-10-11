تأجيل عرض «جوراسيك وورلد: دومينيون» حتى 2022

إضاءات

قالت شركة يونيفرسال بيكتشرز التابعة لكومكاست كورب انها أجلت عرض فيلم «جوراسيك وورلد: دومينيون» لمدة عام حتى يونيو عام 2022، وهذا أحدث فيلم يجري تأجيله في غمرة جائحة فيروس كورونا. وغيرت استوديوهات هوليوود مواعيد عرض الأفلام فيما تكافح صناعة السينما للتعافي من أثر اغلاق دور العرض في العالم منذ مارس الماضي. وعاودت دور السينما فتح أبوابها في بعض البلدان لكن تلك الخطوة لا تزال بطيئة في الولايات المتحدة. وقالت ساينوورلد، ثاني أكبر الشركات المالكة لدور السينما في بريطانيا، انها أغلقت دورا خاصة بها في الولايات المتحدة بعد أن عاودت فتحها في أغسطس الماضي.

