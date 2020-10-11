إيما كورين تتحول للأميرة ديانا

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كشف الحساب الرسمي لمسلسل «the crown» عن صور جديدة من كواليس تصوير العمل الدرامي، وتحديدا للممثلة البريطانية ايما كورين. وظهرت الصور تحول النجمة ايما كورين، للأميرة الراحلة ديانا بشكل كبير، بعد ارتدائها فستان الزفاف خلال تصوير مشهد حفل زواجها. ومن المنتظر عرض الموسم الرابع من المسلسل في يوم الـ 15 من نوفمبر المقبل. وكتب الحساب الرسمي للمسلسل عبر «تويتر»: «لمحة أولى عن فستان زفاف الأميرة ديانا». وأضاف: «أرادت مصممة الأزياء آمي روبرتس الحائزة على جائزة ايمي، التقاط نفس روح وأسلوب التصميم الأصلي لديفيد واليزابيث ايمانويل، دون انشاء نسخة طبق الأصل لايما كورين».

ويعد مسلسل «The Crown»، من أهم المسلسلات التي تدور حول العائلة الملكية في بريطانيا، حيث انه يكشف الكثير من الجوانب المختلفة للحياة في القصر الملكي.

