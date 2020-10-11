«مساء الخير يا كويت».. مستمر في الريادة والتميُّز فريق العمل

إضاءات

عندما نتطرق الى برامج تلفزيون الكويت المتعددة لابد ان نقف عند برنامج «مساء الخير ياكويت» الذي مازال محتفظا ومتماسكا على مساره وتوهجه ونوعية الفقرات التي تضمنها ولم يأت هذا الامر الامن خلال وجود كفاءات وطنية استطاعت ان تواصل ذلك التميز بجهودهم وقد كان همهم الوحيد هو الاستمرارية نحو الافضل ولابد ان نشكر جميع من كان ضمن فريق العمل منذ انطلاقة البرنامج حتى وقتنا الحالي.

ولعل المسألة الاصعب هو التفرد والابتعاد عن التكرار في المحتوى والمضمون وهذا مايسعى اليه البرنامج في ظل اهتمام قيادات الاعلام ومتابعتها لجميع برامج التلفزيون المختلفة والتي تتمثل من وزير الاعلام ووكيل الاعلام وقيادات التلفزيون وتسهيل جميع الامور التي قد تكون عائقا امامهم خاصة ان البرنامج يعتمد على الأخبار والفقرات والتغطيات للأنشطة والفعاليات الموجودة في مؤسسات الدولة بالاضافة الى أنه يطرح بعض الأمور الاجتماعية والثقافية الى جانب طرح القضايا ومناقشة الحلول لها ومن خلال ايضا ايجاد الأفكار الجديدة والفقرات التي تضاف للبرنامج والتي ستواكب كل ما هو جديد في المجتمع الكويتي.

وعندما نرى فريق التقديم الذي يضم كفاءات مشهود لها في ذلك المجال والتي تضم كلا من: عيد الرشيدي وعبدالله دشتي وأحمد الفرحان ومشاعل الزنكوي وعبدالله دخيل واحمد الرفاعي وعبدالعزيز درويش وفاطمة القديري وآلاء الملا ولاينم ذلك الاختبار الا بوجود اشراف عام متفهم وذي خبرة استطاع ان يضع قواعد يسير عليها البرنامج ويواصل الريادة ونقصد بذلك الاعلامي محمد غيلان الشمري وهو ذو خبرة في المجال الاعلامي ومشهود له فيما قدمه منذ الى وزارة الاعلام حتى وقتنا الحالي وايضا لابد ان نذكر رئيس فريق العمل ناصر عبدالله العتيبي الذي يسعى جاهدا على المحافظة على ايقاع العمل وحلقة الوصل بين الفريق.

كما يجب ان نشيد بفريق الاعداد فهم مجموعة من المتميزين الذين يعملون على عدة فقرات التي تتناول جميع الأنشطة والفعاليات في البلاد وتطرح مجموعة من التقارير التي تغطي جميع الجوانب على المستوى المحلي ويضم فريق الاعداد كلا من طه حسين وحسن بوشهري وحسين نعمان وايضا الى وجود المخرج القدير سليمان الخراز الذي يعتبر مكسب لاي برنامج يقوم باخراجه كونه صاحب خبرة اخراجية مشهود لها وايضا الى وجود المخرج عادل الرشيدي وشيماء الشطي.. ويبقى ان نقول لاسرة «مساء الخيرياكويت».. يعطيكم العافية والى مزيد من التفرد والتميز

فريق العمل

إشراف عام: محمد غيلان الشمري

رئيس فريق العمل: ناصر عبدالله العتيبي

إعداد: طه عباس – حسن بوشهري- حسين نعمان

تقديم: مشاعل الزنكوي - عيدالرشيدي - عبدالله دخيل - احمد الرفاعي - عبدالله دشتي - أحمد الفرحان- عبدالعزيزدرويش- فاطمة القديري- آلاء الملا

مخرج منفذ: طارق ناصر العتيبي

مساعد مخرج: أحمد السعيد- منصور الودعاني

إخراج: سليمان الخراز- عادل الرشيدي- شيماء الشطي

